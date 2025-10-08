Sénégal: Thiès - L'armée et la police se joignent au désherbage de l'espace universitaire

Thiès — L'Université Iba Der Thiam (UIDT) de Thiès, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité (FDS), a entamé mardi deux jours de désherbage et de nettoiement de l'espace universitaire en prélude à la rentrée 2025-2026, prévue le 13 octobre, a constaté l'APS.

"Aujourd'hui, nous engageons les travaux pour deux jours, durant lesquels nous allons nettoyer, désherber, désinfecter notre université et préparer la venue des étudiants dès la semaine prochaine", a indiqué le recteur de l'UIDT Mamadou Babacar Ndiaye.

"Nous avons décidé ensemble, après des rencontres avec les autorités de la police et de l'armée, d'engager une nouvelle dynamique de collaboration et de partenariat entre l'université, ses étudiants, son personnel et les forces de défense et de sécurité", a ajouté Mamadou Babacar Ndiaye.

M. Ndiaye a annoncé que "le lundi 13 octobre à 8 heures, les cours démarrent à l'université Iba Der Thiam de Thiès".

Les forces de défense et de sécurité, en l'occurrence l'armée et la police, viennent non pas dans le cadre d'une mission de maintien ou de rétablissement de l'ordre, mais pour une mission relevant du service à la communauté, a fait remarquer Mamadou Babacar Ndiaye.

Sur une demande d'environ 1400 nouveaux bacheliers, la tendance actuelle des orientations à l'Université Iba Der Thiam de Thiès laisse croire que l'on s'achemine vers les 2000 bacheliers, selon son recteur.

"L'armée, dans le cadre du concept 'armée-nation', [est] toujours prête à accompagner les populations, [surtout] une institution voisine, en l'occurrence l'Université Iba Der Thiam. Nous envisageons de faire beaucoup de choses ensemble", a pour sa part assuré le directeur des études de l'École nationale des officiers d'active (ENOA), le lieutenant-colonel Sidy Fall.

"Nous n'avons pas pu profiter de cette proximité pendant longtemps, mais cela est révolu et à partir de maintenant, je pense que la coopération va débuter et beaucoup de choses se feront", a fait savoir le lieutenant-colonel.

Il évoque des pistes de coopération dans les domaines du sport et de l'éducation. "'Nous allons nous adosser à l'Université Iba Der Thiam de Thiès et à l'Ecole polytechnique de Thiès pour renforcer les capacités de nos étudiants", a dit le directeur des études de l'ENOA.

Selon le lieutenant-colonel Sidy Fall, l'école de formation d'officiers qui recrute à partir de la licence, compte s'adosser à ces deux structures universitaires, dans le cadre d'une coopération, pour rehausser le niveau de ses étudiants.