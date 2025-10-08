Ethiopie: Le pays travaille à développer un système de santé capable de rivaliser sur la scène internationale

Addis-Abeba — L'Éthiopie oeuvre à instaurer un système solide favorisant l'émergence d'un secteur de la santé compétitif, non seulement à l'échelle du continent africain, mais également sur le plan international, a déclaré Amarech Bakolo, présidente de la Commission permanente de l'industrie et des mines de la Chambre des représentants du peuple.

Elle s'exprimait lors de l'inauguration de Qeteran Manufacturing Medical Equipment Trading PLC, une usine implantée dans la zone économique spéciale de Kilinto.

Selon elle, le gouvernement accorde une attention particulière au développement du secteur privé, en lui offrant divers appuis et incitations.

La nouvelle usine de fabrication de kits de tests médicaux devrait contribuer de manière significative aux efforts de substitution des importations.

La présidente a également souligné que plusieurs mesures d'accompagnement et conditions favorables avaient été instaurées pour encourager les fabricants de médicaments et de dispositifs médicaux -- des initiatives qui ont déjà produit des résultats remarquables ces dernières années.

Pour sa part, Frehiwot Abebe, ministre d'État à la Santé, a rappelé que la réforme macroéconomique du pays avait incité de nombreux investisseurs privés à s'engager dans la production pharmaceutique et médicale.

Elle a ajouté que le ministère s'emploie activement à renforcer la capacité du marché pharmaceutique national.

De son côté, Abdulkadir Galgalo, directeur général du Service éthiopien d'approvisionnement pharmaceutique (EPSS), a insisté sur l'importance d'assurer une qualité conforme aux standards internationaux, afin de répondre efficacement aux besoins des 22 000 établissements de santé du pays.

Le directeur général de la zone économique spéciale de Kilinto, Tolossa Bedada, a souligné que le mouvement « Made in Ethiopia » avait favorisé la montée en puissance des entreprises locales dans le domaine médical.

Enfin, Atakure Ayalew, PDG de Qeteran Manufacturing Medical Equipment Trading PLC, a précisé que l'usine produirait une large gamme de kits de tests médicaux. L'investissement, estimé à 500 millions de birrs, a permis la création de 150 emplois directs.