Addis-Abeba — L'Éthiopie a rendu hommage hier à ses contribuables exemplaires lors de la 7e cérémonie annuelle de reconnaissance, un événement instauré en 2018 par le Premier ministre Abiy Ahmed pour encourager une culture de civisme fiscal et exprimer la gratitude de la nation envers ceux qui s'acquittent de leurs obligations en temps voulu.

Au cours de la cérémonie, le Premier ministre Abiy Ahmed a félicité les lauréats, soulignant que leurs contributions ont joué un rôle déterminant dans la transformation visible de la capitale.

« L'année dernière, nous avions promis que vos contributions fiscales seraient investies dans des biens publics et des projets nationaux essentiels à notre progrès collectif », a-t-il rappelé.

« Aujourd'hui, la transformation que nous observons dans les rues de notre ville en est la preuve tangible », a-t-il ajouté.

Selon le Cabinet du Premier ministre, 700 contribuables fidèles ont été distingués pour leurs performances au cours de l'exercice budgétaire éthiopien 2017, dont 105 lauréats Platine, 245 Or et 350 Argent.

Leurs efforts conjoints ont permis de mobiliser 900,22 milliards de birrs de recettes fiscales pour l'exercice.

En marge de la cérémonie, le ministère des Revenus et la Commission des douanes ont lancé plusieurs nouveaux systèmes numériques visant à renforcer l'efficacité et la transparence de la gestion fiscale et douanière.

Ces innovations comprennent notamment le Système électronique de gestion des reçus, le Système électronique de dédouanement, le Système électronique de gestion douanière, ainsi que le Système électronique de suivi du fret.