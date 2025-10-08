Ile Maurice: Le troisième suspect arrêté

L'enquête sur le laboratoire clandestin de fabrication de drogues synthétiques découvert à Flic-en-Flac progresse. Le troisième suspect, Grizzell Brian Kervin Alexander, blessé lors de sa fuite après l'agression survenue dans la nuit du 4 au 5 octobre sur le parking du Manisha Hotel, s'est rendu de lui-même au poste de police de Flic-enFlac lundi, après avoir pris contact avec les autorités.

Cette arrestation complète le trio de présumés trafiquants impliqués dans cette affaire qui a mené les enquêteurs sur la piste d'un laboratoire de production de drogues de synthèse, dissimulé dans un bungalow à Morcellement Ruisseau-Palmyre.

Sur place, les officiers de la Criminal Investigation Division de Flic-en-Flac, épaulés par la Division Crime Intelligence Unit et le Scene of Crime Office, ont mis au jour une installation artisanale mais sophistiquée, contenant produits chimiques, balances électroniques, sachets de feuilles séchées suspectées d'être des cannabinoïdes synthétiques, ainsi que du matériel de pesée et d'emballage.

La valeur marchande des substances saisies est estimée à Rs 96,7 millions pour un poids net de 6,45 kilos. Trois véhicules, plusieurs téléphones portables et une somme d'argent importante ont également été confisqués, laissant penser à un réseau bien structuré.

Les trois suspects, Owen Sean Jack Seesurrun, Jean Steeve François et Grizzell Brian Kervin Alexander, ont comparu devant la cour de district de Rivière-Noire, à Bambous, hier, avant d'être reconduits en cellule.