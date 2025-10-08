Ile Maurice: Reeaz Chuttoo dénonce la gestion du NPF

Dans le cadre d'un forum débat «Protection sociale vs destruction sociale» organisé par la Confédération de travailleurs des secteurs public et privé (CTSP) au Plaza, Rose-Hill, le mardi 7 octobre, Reeaz Chuttoo, président, a souligné l'importance d'un processus inclusif et de la conformité avec les engagements internationaux, tout en exprimant ses réserves face à l'attitude du gouvernement.

Selon Reeaz Chuttoo, la mobilisation autour de la question des retraites a été, jusqu'à présent, un succès notable. «Pour nous, aujourd'hui, c'est un franc succès.» Il a également souligné que cette mobilisation a été suivie par d'autres organisations syndicales et internationales, renforçant ainsi la portée du mouvement. Cependant, il a insisté sur le fait que cette réussite est ternie par l'absence de véritable consultation.

Le président de la CTSP a rappelé que Maurice a ratifié la Convention 144 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), qui oblige l'État à engager un dialogue tripartite - gouvernement, employeurs et travailleurs - avant de prendre des décisions majeures concernant les politiques sociales et économiques. Or, il déplore que le gouvernement ait annoncé qu'il n'avait pas besoin de consulter les partenaires sociaux, préférant former un comité d'experts composé exclusivement d'économistes et d'acteurs économiques.

«Ce n'est pas conforme à la Convention.» Pour lui, un comité d'experts peut être utile, mais il ne doit en aucun cas remplacer le processus de consultation tripartite. La présence d'un policy maker, notamment le ministre de l'Intégration sociale, Ashok Subron, est essentielle pour garantir une prise de décision équilibrée et démocratique.

Reeaz Chuttoo a également dénoncé la gestion du National Pensions Fund (NPF), pointant du doigt ses difficultés financières et son incapacité à garantir une sécurité pour tous les citoyens. «Nous voulons savoir ce que l'État propose pour résoudre ces problèmes de retraite» a-t-il déclaré, insistant sur le fait que le NPF, qui n'a pas la capacité d'offrir des plans de pension complémentaires pour tous, ne peut être la seule solution pour assurer la sécurité sociale.

Le président de la CTSP a souligné que l'État doit jouer un rôle rassurant, en garantissant à chaque citoyen une sécurité alimentaire et sociale minimale. «Ce n'est pas la direction qui doit tout faire.» Il a également évoqué la possibilité que des recommandations de la Banque mondiale influencent la future politique de pension, mais a précisé que l'essentiel restait pour lui d'obtenir des engagements fermes de la part de l'État.

Enfin, Reeaz Chuttoo a insisté sur l'importance du débat public pour permettre aux citoyens de comprendre les enjeux liés à la réforme des retraites. «C'est une occasion pédagogique pour que tout le monde comprenne les défis.» Il a précisé que, contrairement à certaines spéculations, la commission de pension ne discutera pas de l'âge de la pension de vieillesse, mais se concentrera sur d'autres aspects liés à la viabilité du système.