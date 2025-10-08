Ile Maurice: Un motocycliste de 18 ans grièvement blessé

Un grave accident de la route s'est produit dans la soirée du samedi 4 octobre, impliquant deux véhicules et une motocyclette. L'accident, survenu vers 19 h 30 à Roches-Brunes, a provoqué de vives inquiétudes parmi les témoins. Selon les témoignages, le motocycliste a été projeté sur plusieurs mètres.

Selon les informations obtenues de différentes sources, la collision a eu lieu entre un pick-up de couleur grise, un véhicule blanc et une motocyclette noire. Le pick-up était conduit par un homme de 51 ans, habitant Quatre-Bornes tandis que le véhicule blanc était conduit par un chauffeur de 33 ans. Le jeune motocycliste, âgé de 18 ans et habitant Barkly, à Beau-Bassin, a été grièvement blessé lors de l'impact. Selon le rapport de police, il a été transporté d'urgence à l'hôpital Victoria, Candos, par un proche avant d'être admis à l'unité des soins intensifs.

Son état était alors stable, mais devait plus tard dans la nuit se détériorer. Le jeune homme se trouve sous respiration artificielle, inconscient et sous médication car il porte plusieurs blessures sur différentes parties du corps. Aucune déclaration n'a pu être enregistrée de sa part, par les policiers.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Plus tôt, vers 22 h 30, les policiers dépêchés sur les lieux avaient retrouvé la motocyclette accidentée, appuyée contre une clôture métallique près d'un garage, à proximité, à Mont-Roches. Le deux-roues, verrouillé, a été saisi et transporté au poste de Camp-Levieux pour enquête.

Les tests d'alcoolémie pratiqués sur les deux conducteurs des véhicules se sont révélés négatifs. Aucun test n'a toutefois pu être effectué sur le motocycliste en raison de son état d'inconscience. Une enquête approfondie est en cours afin de déterminer les causes exactes de l'accident. L'enquête est menée par la police de Camp-Levieux.