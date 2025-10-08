Ile Maurice: Le Senior Citizens Council au coeur du bien-être de nos aînés

Dans le cadre de la collaboration bimensuelle entre l'express, l'organisation DIS-MOI et la Commission nationale des droits de l'homme, rappelons, dans ce numéro, que selon les principes universels des droits humains, chaque personne âgée a droit à l'égalité, à la dignité, à l'autonomie et à la pleine participation à la société.

Les droits des personnes âgées sont des droits humains à part entière. Pourtant, trop souvent, ces droits sont ignorés, minimisés ou bafoués par des attitudes discriminatoires, des obstacles sociaux, économiques ou institutionnels. Reconnaître et protéger les droits des aînés, c'est affirmer leur rôle essentiel dans la société et garantir que vieillir se fasse dans le respect, la sécurité et la dignité.

Dans un contexte où la population mauricienne vieillit à un rythme soutenu, un organisme discret mais essentiel redouble d'efforts pour faire entendre la voix de nos aînés. Créé en 1985 sous la Senior Citizens Council Act, le Senior Citizens Council (SCC) oeuvre depuis 40 ans à la promotion du bien-être et de l'intégration sociale des personnes âgées à Maurice et à Rodrigues.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À la tête de ce conseil depuis quelques mois, Vijay Naraidoo, son nouveau président, affiche une vision claire et déterminée : «Il est temps de passer du slogan à l'action. Nos aînés ont des droits, des besoins spécifiques et surtout, un rôle à jouer dans la société d'aujourd'hui.»

Sous l'égide du ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, le SCC agit comme entité légale et force de proposition auprès du gouvernement. Il ne s'agit pas uniquement de mettre en oeuvre les politiques définies par les autorités, mais aussi d'être une passerelle directe entre les personnes âgées et les décideurs.

Avec plus de 900 associations réparties à travers Maurice et une quarantaine à Rodrigues, le conseil travaille au plus près du terrain. Ces groupes, que Vijay Naraidoo qualifie de véritables *«grassroots» constituent les relais essentiels d'une politique de proximité. «Ce sont des entités de base, dont les membres ont en commun la recherche du bienvivre. Leur rôle est fondamental pour faire remonter les préoccupations et besoins spécifiques des personnes âgées»*, souligne-t-il.

Une des pierres angulaires de la mission du SCC est le plaidoyer pour les droits des personnes âgées. Vijay Naraidoo insiste : «Il ne s'agit plus seulement de sensibiliser, mais d'éduquer.» L'objectif est de créer une société plus inclusive, où la voix des aînés est entendue, respectée et valorisée.

Cette philosophie se traduit concrètement par la mise en place d'une ligne de communication directe entre le Conseil et les associations de personnes âgées, mais aussi par le financement d'activités éducatives, culturelles et ludiques. Jeux de société, concours d'éloquence en plusieurs langues, programmes culturels et visites de sites emblématiques comme le Jardin de Pamplemousses, la plage ou le Musée naval sont ainsi encouragés.

Si le SCC ne couvre pas directement des domaines tels que la santé, le logement ou le transport, il met un point d'honneur à promouvoir une vieillesse active et digne. «Le social et les loisirs sont au coeur de notre programme. Celui ou celle qui rend visite à une personne âgée isolée accomplit un geste profondément humain. Ce genre d'initiatives, bien que simples, a un impact énorme», affirme Vijay Naraidoo.

Cette approche humaine est d'autant plus cruciale que les réalités vécues par les personnes âgées varient considérablement selon leur classe sociale. Certaines vivent seules en raison du veuvage, du célibat ou de l'éloignement familial, d'autres sont contraintes de continuer à travailler bien au-delà de l'âge de la retraite. «Le travail est un droit, mais il faut reconnaître que certains n'ont pas d'autre choix», ajoute le président du SCC.

L'une des évolutions notables dans les dernières années est la montée d'un intérêt pour des questions plus complexes liées au vieillissement. Le SCC reçoit ainsi de nombreuses demandes concernant la gériatrie, les soins palliatifs, les maladies non transmissibles ou encore des sujets juridiques comme la transmission du patrimoine.

«Il ne s'agit pas de préoccupations sophistiquées, mais de signes que nos aînés souhaitent être au diapason des enjeux modernes. Et cela, nous devons l'encourager», affirme Vijay Naraidoo. Il plaide également pour une revalorisation de la prévention dans les politiques publiques. «Il est temps de renverser l'équation : investir dans la prévention permettra de soulager à long terme les dépenses liées aux soins.»

Sous la houlette de Vijay Naraidoo, le SCC s'est engagé sur trois chantiers prioritaires pour renforcer la protection des personnes âgées :

La révision de la Senior Citizens Council Act ; La réforme de la loi encadrant les maisons de retraite ; La création d'un bureau de l'Ombudsperson for Older Persons.

Des discussions ont déjà été entamées avec des représentants venus des dix districts du pays. La première session, marquée par la présence du ministre Ashok Subron, a jeté les bases d'un dialogue national qui, espère Vijay Naraidoo, portera ses fruits rapidement.

Dans une société en pleine mutation, le SCC aspire également à instaurer un véritable dialogue intergénérationnel. Un thème cher à Vijay Naraidoo : «On nous dit toujours qu'il faut renforcer les liens entre les générations. Alors passons à l'action.»

Il lance un appel vibrant aux seniors : «Ouvrez vos bras et votre coeur aux jeunes. Offrez-leur votre expérience, votre savoir, votre sagesse.» Et à la jeunesse : «N'oubliez pas que vos parents et grands-parents ont été les bâtisseurs de ce pays. Leur contribution au développement socio-économique mérite le respect.»

Le SCC ne travaille pas en vase clos. Des mémorandums d'accord ont été signés avec des institutions homologues en Inde, permettant des échanges culturels et de bonnes pratiques. Ces initiatives ont renforcé les liens entre les deux pays et favorisé l'enrichissement mutuel. «Nos membres souhaitent renouveler ces accords, voire en signer de nouveaux. C'est un axe que nous voulons renforcer pour rester connectés aux tendances globales du vieillissement actif», confie Vijay Naraidoo.

Alors que Maurice se prépare à relever les défis liés à une population de plus en plus âgée, le rôle du SCC s'affirme comme incontournable. Loin de se limiter à une simple structure administrative, le conseil se veut catalyseur de changement, porte-voix des oubliés et acteur du vivre-ensemble.

Le président du SCC résume cette ambition en une phrase simple, mais puissante : «Nos aînés ne demandent pas la charité. Ils demandent l'écoute, le respect et la dignité.»

Vijay Naraidoo, président du «Senior Citizens Council».

Les aînés à l'honneur avec DIS-MOI

Dans le cadre de la Journée internationale des personnes âgées, l'organisation régionale DIS-MOI (Droits Humains Océan Indien), à travers sa Commission des droits des personnes âgées (CDPA), organise ce samedi 11 octobre une rencontre conviviale et engagée en faveur du bien-être et des droits des seniors. L'événement se tiendra de 10 h 30 à 13 h 30, au 41, avenue des Azalées, à Sodnac, Quatre-Bornes.

Quelques membres de Dis-Moi Senior rencontre M. Samoisy de Rodrigues.

Placée sous le thème mondial «Les personnes âgées à la tête de l'action locale et mondiale : nos aspirations, notre bien-être, nos droits», cette matinée est une reconnaissance du rôle des aînés dans la société et vise à sensibiliser le public aux défis qu'ils rencontrent au quotidien. La présidente de la CDPA, Marie-Laure Chowrimootoo, souligne que cette journée «sera un moment d'échanges, d'écoute et de propositions pour bâtir ensemble une société plus juste et inclusive envers nos aînés».

L'équipe de DIS-MOI Senior profitera également de l'occasion pour présenter les grandes lignes de sa stratégie nationale 2026- 2028, articulée autour de trois axes prioritaires :

L'accès aux soins médicaux ; Les modes de transport adaptés ; La sécurité et la protection des personnes âgées.

Les participants, issus du monde associatif, institutionnel et citoyen, sont invités à contribuer à cette réflexion collective autour du vieillissement actif et de la dignité des aînés.

DIS-MOI invite le public à confirmer sa participation au 428 5103 ou par courriel.

Message de Marie-Laure Chowrimootoo, responsable de la CDPA de DIS-MOI : «Le combat s'étend désormais au-delà de nos frontières»

Chers aînés, chers compatriotes,

En cette Journée internationale des personnes âgées, je souhaite, au nom de DIS-MOI et de sa Commission des droits des personnes âgées, adresser mes plus chaleureuses félicitations et mes voeux de santé et de bonheur à toutes les personnes âgées de notre pays. Cette journée est l'occasion de vous honorer, mais aussi de rappeler avec force que vos droits doivent être respectés et protégés, aujourd'hui plus que jamais.

Depuis 2017, DIS-MOI mène une campagne nationale pour la protection et la dignité des personnes âgées. À travers les médias, des causeries, des séminaires et la formation de volontaires, nous travaillons à changer les mentalités et à promouvoir une société inclusive, qui reconnaît la valeur et la contribution de ses aînés. Ce combat s'étend désormais au-delà de nos frontières, grâce à un réseau régional impliquant les Comores, Madagascar, La Réunion et les Seychelles.

L'enjeu est de taille : d'ici 2030, un quart de la population mauricienne aura plus de 60 ans. C'est pourquoi la CDPA de DIS-MOI a constitué un comité exécutif des personnes âgées et élabore une stratégie nationale pour 2026-2028, axée sur trois priorités essentielles :

Un meilleur accès aux soins médicaux ; Des modes de transport adaptés et accessibles ; Des services de sécurité renforcés pour garantir protection et dignité.

Nous lançons aujourd'hui un appel à l'action : à la société civile, aux institutions, aux familles et aux jeunes générations. Respecter les droits des personnes âgées, ce n'est pas une faveur, c'est un devoir de justice et de solidarité.

Nous invitons toutes celles et ceux qui souhaitent s'engager bénévolement dans cette mission à nous contacter à info@dismoi. org. Ensemble, bâtissons une société où chaque personne âgée se sent respectée, protégée et valorisée.

Cérémonie officielle pour célébrer la journée internationale des personnes âgées

EN marge de la Journée internationale des personnes âgées, le ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, en étroite collaboration avec le SCC, organise une grande cérémonie officielle ce mercredi 8 octobre au J & J Auditorium, à Phoenix. Cet événement vise à rendre hommage aux aînés et à valoriser leur contribution essentielle à la société mauricienne, tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement à promouvoir une société plus inclusive et solidaire envers les personnes âgées.

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, sera l'invité d'honneur de cette cérémonie. Il sera accompagné du vicePremier ministre, Paul Bérenger, et du ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, Ashok Subron.

La cérémonie réunira également plusieurs personnalités du monde politique, social et associatif, ainsi que des représentants des clubs de seniors de toutes les régions du pays. Des prestations culturelles, témoignages et remises de distinctions viendront ponctuer cette journée placée sous le signe du respect, de la reconnaissance et de la solidarité intergénérationnelle.