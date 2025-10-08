Ile Maurice: Une femme violée à l'hôtel

Un séjour qui devait être placé sous le signe de la détente s'est transformé en cauchemar pour une femme de 25 ans. En vacances à Rodrigues avec un groupe d'amis, elle aurait été victime d'un viol dans la nuit du 3 au 4 octobre, dans une chambre d'hôtel à Anse-aux-Anglais, à Port Mathurin. La victime, aujourd'hui hospitalisée à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, Port Louis, a porté plainte pour viol à la police de Pointe-aux-Sables.

Selon les premiers éléments de son récit, la jeune femme participait à une soirée karaoké au sein de la résidence où logeait son groupe. L'un des hommes présents l'a invitée à danser et elle a accepté, sans imaginer qu'il deviendrait plus tard son agresseur.

Le lendemain, après une journée d'excursion, après avoir pris des médicaments, une proche a demandé à un membre du groupe de l'accompagner dans sa chambre. En route, le membre lui a demandé de se rendre dans la chambre de son présumé agresseur. En rentrant dans la chambre, elle a constaté qu'il y avait trois verres posés sur une table.

Elle aurait été encouragée à boire, malgré le fait qu'elle suivait un traitement médicamenteux. Sous pression, elle a fini par accepter. Elle se serait ensuite sentie confuse, désorientée, puis aurait perdu connaissance. C'est dans cet état de vulnérabilité que son agresseur présumé l'aurait contrainte à un rapport sexuel non consenti. Elle explique que son agresseur aurait abusé d'elle à plusieurs reprises, durant cette nuit. De retour dans sa chambre, elle aurait à nouveau été forcée par le même individu à subir un acte sexuel.

La jeune femme, blessée et en état de choc, affirme qu'elle n'a jamais donné son consentement et qu'elle n'a pu se défendre en raison des effets combinés de l'alcool et des médicaments.