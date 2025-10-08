Afrique de l'Ouest: Aliko Dangote, homme d'affaires - « C'est notre mission d'investir en Afrique »

L'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote a invité mardi, lors d'un panel tenu dans le cadre du Forum Fii Sénégal 2025, les champions de l'économie africaine à croire et à investir en Afrique pour attirer les investisseurs.

« Si nous ne prenons pas le risque d'investir en Afrique, personne ne le fera à notre place. C'est notre mission », a-t-il indiqué. L'investisseur nigérian est déjà présent à Dakar, à travers sa cimenterie Dangote, qui est l'un des leaders du marché sénégalais.

Dangote Cement est dirigée par le Sénégalais Ousmane Mbaye, par ailleurs président de la Chambre des mines du Sénégal. L'usine, mise en service en 2014, dispose d'unités de production d'une capacité annuelle de 1,5 million de tonnes.