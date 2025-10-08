Afrique de l'Ouest: Aliko Dangote, homme d'affaires - « C'est notre mission d'investir en Afrique »

8 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

L'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote a invité mardi, lors d'un panel tenu dans le cadre du Forum Fii Sénégal 2025, les champions de l'économie africaine à croire et à investir en Afrique pour attirer les investisseurs.

« Si nous ne prenons pas le risque d'investir en Afrique, personne ne le fera à notre place. C'est notre mission », a-t-il indiqué. L'investisseur nigérian est déjà présent à Dakar, à travers sa cimenterie Dangote, qui est l'un des leaders du marché sénégalais.

Dangote Cement est dirigée par le Sénégalais Ousmane Mbaye, par ailleurs président de la Chambre des mines du Sénégal. L'usine, mise en service en 2014, dispose d'unités de production d'une capacité annuelle de 1,5 million de tonnes.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.