Sénégal: Commerce - Repli des exportations en juillet 2025

Les exportations du Sénégal ont connu une baisse en juillet 2025. Elles ont fléchi de 82,7 milliards de FCFA selon le rapport des Repères statistiques rendu public mardi par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Au mois de juillet 2025, le solde commercial du Sénégal s'est détérioré de 173,5 milliards de FCFA. Il est passé de -30,3 milliards de FCFA au mois précédent à -203,8 milliards de FCFA au mois sous revue.

Cette situation s'explique, selon l'Ansd, par le fléchissement des exportations de 82,7 milliards de FCFA face à la hausse des importations de 90,7 milliards de FCFA en rythme mensuel.

« La baisse des exportations résulte particulièrement du repli de celles des huiles brutes de pétrole (-74,5 milliards de FCFA) et, dans une moindre mesure, du titane (-10,9 milliards de FCFA), du zirconium (-4,0 milliards de FCFA) ainsi que des phosphates (-2,5 milliards de FCFA) », explique le document.

S'agissant de l'accroissement des importations, il est imputable à la progression de celles des produits pétroliers pour une valeur de 58,8 milliards de FCFA.

Cette hausse est aussi liée à celles des huiles et graisses animales et végétales de 6,9 milliards de FCFA, des ouvrages en métaux de 6,4 milliards et des produits chimiques organiques et inorganiques de 3,7 milliards de FCFA.