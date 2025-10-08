Sénégal: Finances publiques - Baisse de 83,7 milliards de FCFA des recettes de l'État en juillet 2025

Les recettes totales de l'État du Sénégal ont baissé en juillet 2025 de 83,7 milliards de FCFA par rapport au mois précédent. C'est ce qui ressort du rapport des Repères statistiques publié mardi par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Les finances publiques sont marquées, en juillet 2025, par une chute de 83,7 milliards de FCFA des recettes totales de l'État par rapport au mois précédent. Cette situation résulte, selon l'Ansd, de la contraction des recettes fiscales. Celles-ci ont baissé de 99,9 milliards de FCFA, en dépit de la hausse des recettes non fiscales qui se sont situées à 16,1 milliards de FCFA.

Sur une base annuelle, l'Agence nationale en charge de la statistique renseigne qu'elles s'améliorent de 14,1 milliards de FCFA. Ceci, à la suite de la bonne tenue des recettes non fiscales qui sont évaluées à 16,8 milliards de FCFA.

La même source indique que pendant la période sous revue, l'effectif de l'administration centrale a augmenté en variation mensuelle, alors que les salaires, quant à eux, se stabilisent sur la même période.