Le Premier ministre Ousmane Sonko, accompagné de ses homologues du Niger et du Burkina Faso, ainsi que du vice-président de l'Afrique du Sud, s'est rendu au cimetière des Tirailleurs sénégalais de Thiaroye à l'issue du Forum Invest in Sénégal, pour une séquence d'hommage.

Les délégations se sont recueillies devant la mémoire des soldats originaires d'une quinzaine de pays africains.

Le Premier ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine, a exprimé l'émotion suscitée par cette visite, rappelant le massacre tragique perpétré sur ce site. Il a indiqué que la confédération des pays concernés se concertera afin d'examiner comment contribuer à l'établissement de la vérité.

Son homologue du Burkina Faso, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a qualifié cette visite de moment d'intense émotion, sur un site qui demeure, selon lui, le témoin de la cruauté, de la barbarie et surtout de l'ingratitude du colon.

Il a remercié les autorités sénégalaises pour cette initiative mémorielle et a exprimé son soutien aux chercheurs et aux forces armées engagés dans les travaux de fouille.