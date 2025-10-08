La Commission de protection des Données Personnelles (CDP) tire la sonnette d'alarme face à la multiplication, sur les réseaux sociaux, de vidéos et d'images générées par l'intelligence artificielle (IA), mettant en scène des personnalités publiques, des guides religieux ou de simples citoyens.

Dans un communiqué rendu public, la CDP se dit préoccupée par ces pratiques « qui visent à manipuler l'opinion ou à ternir l'image de communautés ou de personnes », estimant qu'elles constituent de « graves atteintes à la dignité humaine ». L'institution condamne fermement ces dérives et rappelle que leurs auteurs s'exposent à des sanctions prévues par la loi.

La Commission alerte également sur les nombreux risques liés à une utilisation irresponsable de l'intelligence artificielle : la collecte et l'exploitation massive de données personnelles à l'insu des personnes concernées, les risques d'usurpation d'identité, de manipulation d'informations et d'atteintes irréversibles à la réputation, sans oublier la prolifération de contenus trompeurs -- communément appelés deepfakes -- susceptibles de menacer la cohésion sociale et le vivre-ensemble.