Afrique: Mondial 2026 (Qualifications) - Le suspense total dans plusieurs groupes africains

À deux journées de la fin des qualifications pour le Mondial 2026, la tension est à son comble en Afrique. Si certaines nations ont déjà validé leur billet, d'autres bataillent encore pour arracher la première place, synonyme de qualification directe. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou encore le Bénin sont au coeur de luttes acharnées.

Groupe B : le Sénégal sous pression

Le Sénégal a pris la tête du groupe B en septembre (18 points) après son succès face à la RD Congo à Kinshasa (3-2). Mais rien n'est joué : les Léopards ne comptent que deux longueurs de retard.

Les Lions devront confirmer face au Soudan du Sud avant une dernière rencontre décisive à domicile contre la Mauritanie. De son côté, la RDC affrontera le Togo puis le Soudan. Un faux pas pourrait tout rebattre.

Groupe C : le scénario le plus fou

C'est sans doute la poule la plus imprévisible. Longtemps leaders, les Sud-Africains ont perdu leur première place au profit du Bénin (14 points), à égalité mais avec un meilleur goal-average (+4 contre +3).

Ce renversement s'explique par une décision disciplinaire : les Béninois ont obtenu une victoire sur tapis vert, l'Afrique du Sud ayant aligné un joueur inéligible.

Derrière, le Nigeria (11 pts) et le Rwanda (11 pts) restent en embuscade. Les Rwandais pourraient d'ailleurs jouer les arbitres, eux qui défieront successivement le Bénin et l'Afrique du Sud.

Groupe F : duel au sommet entre Éléphants et Panthères

Entre la Côte d'Ivoire (20 pts) et le Gabon (19 pts), la lutte promet d'être serrée jusqu'au bout. Les deux nations ont creusé l'écart sur la Gambie (10 pts) et s'affrontent désormais pour la première place, celle qui mène directement au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Groupe I : le Ghana à un pas

Les Black Stars dominent pour l'instant le groupe I (19 pts), mais restent sous la menace de Madagascar (16 pts). Le moindre accroc pourrait tout remettre en question dans une poule où les Comores et le Mali guettent la moindre opportunité.

Les classements avant la 9e journée

Groupe A : 1. Égypte (20 pts, +14), 2. Burkina Faso (15 pts, +12), 3. Sierra Leone (12 pts, +2), 4. Guinée-Bissau (10 pts, 0), 5. Éthiopie (6 pts, -4), et 6. Djibouti (1 pt, -24)

Groupe B : 1. Sénégal (18 pts, +10), 2. RD Congo (16 pts, +7), 3. Soudan (12 pts, +3), 4. Togo (7 pts, -4), 5. Mauritanie (6 pt, -5) et 6. Soudan du Sud (4 pts, -11).

Groupe C : 1. Bénin (14 pts, +4), 2. Afrique du Sud (14 pts, +3) 3. Nigeria (11 pts, +2), 4. Rwanda (11 pts, 0), 5. Lesotho (9 pts, -3), et 6. Zimbabwe (4 pts, -6)

Groupe D : 1. Cap-Vert (19 pts, +5), 2. Cameroun (15 pts, +10), 3. Libye (14 pts, +4), 4 Angola (10 pts, +1), 5. Maurice (5 pts, -8) et 6. Eswatini (2 pt, -12)

Groupe E : 1. Maroc (21 pts, +19), 2. Tanzanie (10 pts, 0), 3. Niger (9 pts, -2), 4. Zambie (6 pts, 0), 5. Congo (1 pt, -17) et 6. Érythrée (0 pt,0)

Groupe F : 1. Côte d'Ivoire (20 pts, +15), 2. Gabon (19 pts, +10), 3. Gambie (10 pts, +3), 4. Burundi (10 pts, +3), 5. Kenya (9 pts, +6) et 6. Seychelles (0 pt, -37)

Groupe G : 1. Algérie (19 pts, +12), 2. Ouganda (15 pts, +5), 3. Mozambique (15 pts, -3), 4. Guinée (11 pts, +2), 5. Botswana (9 pts, -3) et 6. Somalie (1 pt, -13)

Groupe H : 1. Tunisie (22pts, +13), 2. Namibie (15 pts, +8), 3. Liberia (11 pts, 0), 4. Guinée équatoriale (10 pts, -4), 5. Malawi (10 pts, -1) et 6. Sao Tomé-et-Principe (0 pt, -16)

Groupe I : 1. Ghana (19 pts, +11), 2. Madagascar (16 pts, +7), 3. Comores (15 pts, +1), 4. Mali (12 pts, +6), 5. Centrafrique (5 pts, -9) et 6. Tchad (1 pt, -16)