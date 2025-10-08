Afrique: GTA couronné à Cape Town - Le projet gazier du Sénégal séduit le continent

Technip Energies informe que l’unité flottante de production, stockage et déchargement (FPSO) Greater Tortue Ahmeyim (GTA) a quitté la Chine pour rejoindre le Sénégal et la Mauritanie via Singapour le 20 janvier.

Le Sénégal consolide sa position de puissance énergétique régionale : le projet gazier transfrontalier Greater Tortue Ahmeyim (GTA), auquel participe activement la société nationale Petrosen, a reçu le prix de la meilleure stratégie de monétisation du gaz lors de la conférence African Energy Week (AEW) 2025. Cette distinction prestigieuse vient récompenser une initiative exemplaire qui contribue à renforcer la sécurité énergétique, la croissance industrielle et l'emploi local au Sénégal et en Mauritanie.

En visite sur les champs Gta en compagnie de son homologue mauritanien, Mouhamed El Gazouaninde, le Chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a promis de faire la part belle à l'économie locale. Porté par un partenariat stratégique entre bp, Kosmos Energy, SMH (Mauritanie) et Petrosen (Sénégal), le projet GTA représente une avancée majeure dans l'exploitation durable des ressources naturelles nationales. Depuis le démarrage de la production de gaz en janvier 2025 et le lancement des exportations commerciales en juin, le Sénégal entre officiellement dans le cercle des exportateurs mondiaux de GNL (gaz naturel liquéfié).

Situé à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal, le projet exploite plus de 15 000 milliards de pieds cubes de réserves de gaz, et prévoit à terme une production de 2,3 millions de tonnes de GNL par an, avec une montée en puissance attendue grâce aux phases futures.

Au-delà de la performance technique, GTA marque un tournant stratégique pour l'économie sénégalaise. Il alimente le marché domestique en gaz, réduisant la dépendance aux importations et stimulant la transformation industrielle locale. Il crée plusieurs milliers d'emplois directs et indirects, tant dans l'ingénierie que dans les services annexes. Il positionne aussi le Sénégal comme un hub énergétique régional, capable de répondre à la demande africaine et internationale.

« Le prix décerné au projet GTA illustre la capacité de nos États à transformer leur potentiel naturel en richesse tangible et durable. C'est aussi une reconnaissance du savoir-faire sénégalais porté par Petrosen et les autorités nationales », a déclaré un représentant du ministère du Pétrole et des Énergies, présent à la cérémonie.

Le succès du projet GTA confirme la pertinence de la stratégie nationale d'exploitation du gaz, inscrite dans le cadre du Plan Sénégal Émergent (PSE). Avec ce projet, le Sénégal franchit une nouvelle étape vers l'indépendance énergétique, tout en consolidant son rôle dans la transition énergétique mondiale.