Sénégal: Finances publiques - Hausse de 16,1 milliards de FCFA des recettes non fiscales en juillet 2025

Les recettes non fiscales de l'État du Sénégal se sont améliorées en juillet 2025 de 16,1 milliards de FCFA par rapport au mois précédent. C'est ce qui ressort du rapport des Repères statistiques publié mardi par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Les finances publiques sont marquées, en juillet 2025, par une hausse des recettes non-fiscales. Elles se sont situées à 16,1 milliards de FCFA en fin juillet 2025.

Toutefois, l'Ansd informe que pendant la période sous-revue, il est noté une chute de 83,7 milliards de FCFA des recettes totales de l'État par rapport au mois précédent. Cette situation résulte, selon l'Ansd, de la contraction des recettes fiscales. Celles-ci ont baissé de 99,9 milliards de FCFA, en dépit de la hausse des recettes non fiscales qui se sont situées à 16,1 milliards de FCFA.

Mais, sur une base annuelle, l'Agence nationale en charge de la statistique renseigne qu'elles s'améliorent de 14,1 milliards de FCFA. Ceci, à la suite de la bonne tenue des recettes non fiscales qui sont évaluées à 16,8 milliards de FCFA.

Pour rappel, en 2024, les recettes non fiscales recouvrées par l'État sont estimées à 59,10 milliards de francs CFA. Ces ressources couvrent généralement, les revenus de la propriété, comme les dividendes des entreprises publiques, les produits des ventes, les amendes et les dons.

La même source indique que pendant la période sous revue, l'effectif de l'administration centrale a augmenté en variation mensuelle, alors que les salaires, quant à eux, se stabilisent sur la même période.