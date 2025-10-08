Sénégal: Rentrée scolaire 2025-2026 - Le Président Bassirou Diomaye Faye appelle à une école plus équitable et humaniste

Selon le chef de l'État, près de 4,5 millions d'apprenants, élèves et étudiants ont repris ce matin le chemin des classes à travers tout le Sénégal. À l'occasion de la rentrée scolaire 2025-2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message d'encouragement et d'espoir à l'ensemble de la communauté éducative.

« Je leur souhaite, ainsi qu'à leurs enseignants, à leurs parents et à toute la communauté éducative, une excellente année scolaire 2025-2026, placée sous le signe de l'équité, de la qualité et de la transformation humaniste de l'école », a déclaré le chef de l'État.

Inscrivant cette rentrée sous le sceau des grandes ambitions nationales, le président Faye a rappelé que, sous l'impulsion de l'Agenda national de transformation - Vision Sénégal 2050, l'école publique poursuit sa refondation pour garantir à chaque enfant et à chaque jeune « les meilleures conditions d'apprentissage, d'inclusion et d'épanouissement ».