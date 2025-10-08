Afrique Centrale: Est de la RDC - L'AFC/M23 en quête de gains territoriaux autour de Shabunda

Dans l'est de la RDC, les combats se sont intensifiés entre l'armée congolaise, appuyée par les groupes wazalendo, et les rebelles de l'AFC/M23. Les insurgés ont gagné du terrain, s'emparant de trois nouvelles localités dans le Sud-Kivu. Cette flambée de violence fragilise encore un peu plus le processus de paix en cours à Doha, au Qatar, déjà en grande difficulté.

En RDC, les affrontements se sont concentrés dans les territoires de Walungu et de Kabare, à la limite avec Mwenga et Shabunda. Selon des sources locales, l'AFC/M23 s'est emparée de Luntukulu, Chulwe et Lubimbe.

Ces localités se trouvent à moins d'une centaine de kilomètres du chef-lieu du territoire de Shabunda, le plus vaste des huit territoires que compte la province du Sud-Kivu.

Affrontements et déplacements de population

Mardi 7 octobre 2025, d'autres combats ont été signalés dans la zone de Kibandamagobo. Ils ont provoqué la panique et le déplacement d'une partie de la population.

Les FARDC affirment pourtant le contrôle de Kibandamangobo et de Nzovu, contrairement aux rumeurs qui ont circulé. L'armée dit mener des patrouilles en profondeur pour sécuriser cette zone, qualifiée de stratégique, étant donné qu'elle ouvrirait la voie à l'AFC/M23 vers des régions jusque-là épargnées.

Renforcement militaire dans la région

Pour consolider les positions, le commandant du secteur opérationnel Sukola 2 Nord Sud-Kivu, le colonel Kisembo Isingoma Benjamin, s'est rendu sur place en début de mois.

Toujours selon la société civile, le repli de certains militaires et combattants Wazalendo a provoqué une vive inquiétude à Mwenga et Shabunda, où des tirs ont été entendus mardi 7 octobre.