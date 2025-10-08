Gambie: Le pays demande une prolongation de 1 mois pour les travailleurs temporaires en Espagne

Le gouvernement de la Gambie a fait une demande officielle pour que les autorités espagnoles accordent un mois supplémentaire aux 33 travailleurs temporaires présentement en Espagne dans le cadre d'un programme de travail manuel de trois mois.

Mr Babucarr Joof, Ministre de la Défense, également en charge du Ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Intégration Régionale, et de l'Emploi, a confirmé à cette plateforme que les autorités espagnoles ont été contactées par courrier vendredi afin qu'elles accordent une prolongation aux travailleurs temporaires.

Selon le Ministre Joof, le délai original pour le retour des travailleurs était le lundi 6 octobre, mais la demande a été communiquée afin de permettre au gouvernement de dépêcher une délégation en Espagne pour des discussions directes et franches avec les autorités espagnoles.

« Cela me permet de dépêcher une délégation en Espagne pour parler aux autorités compétentes et leur demander de faciliter le retour en Gambie des 33 travailleurs temporaires qui avaient disparu, » le Ministre Joof a révélé.

Le programme de travail temporaire, établi dans le cadre d'accords bilatéraux entre la Gambie et l'Espagne, a été conçu dans le but de fournir des travailleurs agricoles temporaires aux plantations espagnoles tout en créant des revenus et opportunités aux travailleurs gambiens d'apprendre de nouvelles compétences. Cependant, le programme a été confronté à des difficultés par le passé car certains travailleurs ont séjourné en Espagne au-delà de la période de travail autorisée ou n'ont tout simplement pas rempli leur contrat - Il s'agit là de problèmes qui posent un risque à l'aboutissement de ces accords.

Les analystes déclarent que l'intervention du gouvernement vise à protéger la crédibilité de la Gambie en ce qui concerne la signature de partenariats permettant la migration légale de travailleurs internationaux, dans la mesure où l'Espagne a été un partenaire principal qui a offert aux jeunes Gambiens des avenues migratoires légales. En négociant le retour arrangé des 33 travailleurs, les autorités gambiennes souhaitent ainsi préserver des opportunités pour d'autres candidats qui pourraient bénéficier de cet accord dans un futur proche ou lointain.

Le ministre Joof a déclaré qu'il est prévu que la délégation gouvernementale entame des discussions non seulement sur le problème imminent du retour des travailleurs, mais également sur le renforcement du cadre de coopération, et ce, en vue de prévenir des incidents similaires lors de la mise en oeuvre de programmes mobiles de travail dans un avenir proche ou lointain.

