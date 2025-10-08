Cameroun: Lancement de la rédaction des textes fondateurs du Conseil de déontologie

communiqué de presse

L'objectif de cette session de travail était d'amorcer la rédaction des documents de base qui serviront de socle aux échanges lors de la prochaine plénière nationale, prévue dans les semaines à venir à Yaoundé. Les membres du Comité ont ainsi entamé la conception du règlement général, du règlement de procédure et des statuts du futur CDJ.

Pendant plus de sept heures, les participant.e.s ont épluché et confronté plusieurs instruments juridiques et déontologiques afin de dégager une base solide, adaptée au contexte camerounais. Les textes de référence incluent la Charte de Munich, les codes de déontologie camerounais, ainsi que les règlements du CDJ de Belgique, de l'ODEM du Bénin, du CDJM de France et du CONED, une expérience d'autorégulation initiée par le SNJC, notre partenaire local.

Les membres du Comité se sont également appuyés sur plusieurs textes légaux nationaux, notamment la loi du 19 décembre 1990 sur la communication sociale, la loi camerounaise sur la cybercriminalité de 2010, et le décret portant création, organisation et fonctionnement du Conseil National de la Communication (CNC).

Tous ces documents, préalablement rassemblés dans un book de travail, avaient été transmis aux membres depuis plusieurs semaines afin de favoriser une préparation individuelle approfondie avant cette séance collective.

Le Comité bénéficie d'un accompagnement technique du CDJ Belgique, partenaire de la FIJ dans cette initiative. Deux réunions de travail en ligne ont été tenues en juin dernier pour partager les expériences, comparer les approches et mieux cerner les défis liés à la régulation éthique du journalisme.

Cette étape s'inscrit dans la continuité du processus initié le 10 mars 2025 à Yaoundé, lors de la première consultation nationale organisée par la FIJ. Cette rencontre avait réuni près de 80 acteurs du monde des médias : journalistes, patrons de presse, représentants d'associations professionnelles, juristes et universitaires, pour poser les premières bases du futur Conseil de Déontologie Journalistique du Cameroun.

L'initiative est menée dans le cadre du Projet Cameroun Média Plus, soutenu par la FIJ, en partenariat avec le Syndicat National des Journalistes du Cameroun (SNJC), le Conseil pour la Formation et le Développement des Médias (CFI) et Edukmedia.

Objectif: doter le Cameroun d'un mécanisme indépendant et participatif d'autorégulation, capable de promouvoir une information éthique, responsable et respectueuse des droits fondamentaux.

« Nous avançons pas à pas, de manière structurée et inclusive. Ce Comité Technique a la lourde responsabilité de poser les fondations d'un outil de régulation qui renforcera la crédibilité et la liberté du journalisme au Cameroun », a confié Yanick Bezang, Coordinateur de la FIJ au terme des travaux.

La prochaine étape sera la validation des projets de textes lors d'une plénière élargie à Yaoundé.