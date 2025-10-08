La 5e édition des Awards de la marque l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) a été officiellement lancée ce 8 octobre à Libreville au Gabon, réunissant entrepreneurs, dirigeants, professionnels du marketing et représentants institutionnels autour d'un thème au coeur du développement économique : "La marque, un levier pour la performance des entreprises".

Cette édition, marquée par la présence du ministre gabonais de l'Industrie et bien d'autres autorités venues des pays membres de l'OAPI, témoigne de l'engagement du gouvernement en faveur du renforcement de l'écosystème des affaires par la valorisation des marques.

Les Awards OAPI sont une organisation qui vise à valoriser les meilleures pratiques en matière de gestion de marque, d'architecture d'identité, d'accessibilité des services et de performance économique liées à la marque. Ils s'adressent à toutes les entreprises opérant sur les marchés gabonais et ouest-africains, avec une attention particulière portée aux PME et entreprises en croissance. Une 5e édition de ladite manifestation s'est ouverte donc ce 8 octobre à Libreville.

Lors de la séance d'ouverture, les organisateurs ont rappelé que les awards OAPI visent à promouvoir l'excellence en matière de gestion de marque, à reconnaître les meilleures pratiques et à encourager les entreprises à investir dans des outils stratégiques de branding. Le thème choisi pour cette année souligne le rôle déterminant de la marque dans la performance globale des entreprises.

Lubin Martial Ntoutoume, ministre gabonais de l'Industrie, a salué l'initiative et rappelé l'engagement du gouvernement en faveur d'un environnement favorable à l'innovation et à la filière branding. Il a notamment souligné que "la marque n'est plus un simple attribut esthétique, mais un levier stratégique de performance", appelant les entreprises à investir dans la connaissance de leur identité, leur promesse client et leur expérience.

Plusieurs thématiques seront abordées durant les deux jours entre experts en branding, expérience client, et gouvernance de marque. Ces derniers partageront leurs expériences et meilleures pratiques. Des présentations d'entreprises locales qui ont renforcé leur performance par une stratégie de marque claire et cohérente.

Des échanges dynamiques entre porteurs de projets et professionnels du secteur.

La cérémonie aura lieu ce 10 octobre, avec la remise des trophées comme un moment fort de reconnaissance des initiatives les plus innovantes et efficientes en matière de gestion de marque.