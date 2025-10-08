Afrique: Mondial 2026 - Sept places à distribuer dans la zone Afrique à partir de ce mercredi

Dakar — Sept places qualificatives et quatre autres barragistes sont à distribuer lors des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde prévues à partir de ce mercredi et qui se poursuivront jusqu'au 14 octobre prochain.

Le Maroc et la Tunisie ont déjà validé, depuis la fenêtre du mois de septembre, leur qualification pour le Mondial prévu au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

L'Egypte, l'Algérie, le Cap-Vert, le Sénégal et le Ghana sont bien placés pour valider leur qualification au Mondial nord-américain.

Dans la poule A, les Pharaons d'Egypte peuvent valider dès ce mercredi leur billet.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Leader invaincu de ce groupe, l'Egypte a besoin d'une victoire au cours de son déplacement à Djibouti, lanterne rouge de cette poule.

Les Djiboutiens courent toujours derrière leur première victoire dans ces éliminatoires.

En cas de faux-pas, les Pharaons auront une deuxième chance de se qualifier, dimanche en accueillant la Guinée-Bissau.

Dans la poule B, les Lions du Sénégal pourront obtenir leur quatrième qualification à la Coupe du monde, en cas de victoire vendredi devant le Soudan du Sud en comptant sur une défaite de la République démocratique du Congo face au Togo.

Si ce scénario ne se réalise pas, les protégés de l'entraîneur Pape Bouna Thiaw auront une deuxième chance de se qualifier, mardi devant leur public, face aux Mourabitounes de la Mauritanie.

Le suspens a été relancé dans le groupe C, après la sanction contre l'Afrique du Sud, quatre équipes de cette poule, à savoir le Bénin, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Rwanda se tenant en embuscade avec trois points.

Le Bénin occupe la tête du groupe à la différence de buts, avec une petite unité d'avance sur les Bafana Bafana.

Le Bénin se déplace au Rwanda, tandis que l'Afrique du Sud affronte le Zimbabwe.

Le Cap-Vert peut entrer dans l'histoire dans la poule D, en validant sa première qualification au Mondial.

Les Requins bleu ont besoin d'une victoire face à la Libye ce mercredi et lundi prochain devant Eswatini.

De son côté, le Cameroun va compter sur une défaite du Cap-Vert lors de ses deux prochaines sorties, alors que les Lions Indomptables doivent battre l'Ile Maurice et l'Angola pour espérer se qualifier.

Dans la poule F, la bataille fera rage entre le leader la Côte d'Ivoire et son dauphin le Gabon.

Les Éléphants sont en ballotage favorable, mais ils ne comptent qu'un seul point de plus que les Gabonais.

Dans le groupe I, le Ghana, Madagascar et les Comores sont encore en lice pour la première place, les Black Stars du Ghana étant les mieux placés pour décrocher leur ticket.

En cas de victoire devant la République centrafricaine, et de victoire ou de nul de Madagascar face aux Comores, le Ghana sera officiellement qualifié pour une cinquième édition de la Coupe du monde.

Les quatre meilleurs deuxièmes des neuf groupes participeront aux barrages africains en novembre.

Après huit matchs, le Gabon, Madagascar, la RD Congo et le Burkina Faso affichent les meilleurs bilans pour les barrages.

Le format des barrages n'a pas encore été annoncé, mais le vainqueur final accédera aux éliminatoires intercontinentales prévues en mars prochain.

Voici le programme

Mercredi

16 h : Éthiopie-Guinée-Bissau (Groupe A)

16 h : Eswatini-Angola (Groupe D)

16 h : Libye-Cap-Vert (Groupe D)

16 h : Cameroun-Maurice (Groupe D)

18 h : Djibouti-Égypte (Groupe A)

19 h : Sierra Leone-Burkina Faso (Groupe A)

19 h : Centrafrique-Ghana (Groupe I)

19 h : Tchad-Mali (Groupe I)

19 h : Comores-Madagascar (Groupe I)

22 h : Niger-Congo (Groupe E)

22 h : Tanzanie-Zambie (Groupe E)

Jeudi

16 h : Burundi-Kenya (Groupe F)

19 h : Botswana-Ouganda (Groupe G)

19 h : Mozambique-Guinée (Groupe G)

19 h : Somalie-Algérie (Groupe G)

19 h : Liberia-Namibie (Groupe H)

19 h : Malawi-Guinée équatoriale (Groupe H)

Vendredi

15 h : Sénégal-Soudan du Sud (Groupe B)

16 h : Soudan-Mauritanie (Groupe B)

16 h : Togo-RD Congo (Groupe B)

16 h : Gambie-Gabon (Groupe F)

16 h : Seychelles-Côte d'Ivoire (Groupe F)

19 h : Lesotho-Nigeria (Groupe C)

19 h : Rwanda-Bénin (Groupe C)

19 h : Zimbabwe -Afrique du Sud (Groupe C)

19 h : Sao Tomé-et-Principe-Tunisie (Groupe H)