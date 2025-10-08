Sénégal: Mbacké - Un déficit de tables-bancs et un manque d'infrastructures signalés par les acteurs

Mbacké — L'adjoint au préfet de Mbacké, Amadou Sow, a promis mercredi de transmettre aux autorités compétentes les préoccupations exprimées par les acteurs du système éducatif local, relatives au déficit de tables-bancs et au manque d'infrastructures scolaires pour les élèves et le personnel administratif.

Dans les établissements qu'il a visités à l'occasion de la rentrée scolaire, notamment le lycée de Mbacké 2, le CEM Ahmadou Bamba et le lycée de Mbacké, des difficultés ont été relevées, parmi lesquelles le manque de tables-bancs.

Il y a aussi l'insuffisance de salles de classe et la vétusté de certains bâtiments, comme le bloc administratif, a-t-il indiqué.

M. Sow a assuré qu'il fera le plaidoyer nécessaire auprès des autorités, tout en invitant les collectivités territoriales à renforcer leurs actions en faveur des établissements scolaires.

La délégation que dirigeait le gouverneur, composée des autorités administratives, éducatives et des acteurs du système éducatif, s'est rendue successivement dans quatre établissements de Mbacké, à savoir le lycée de Mbacké 2, l'école élémentaire Serigne Boussobé, le CEM Ahmadou Bamba et le lycée de Mbacké.

"Nous nous réjouissons des dispositions prises par les autorités éducatives pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Les écoles sont nettoyées, et le personnel enseignant et administratif est en place", a déclaré l'adjoint au préfet de Mbacké.

Amadou Sow a par ailleurs invité les parents à sensibiliser les élèves pour un retour rapide à l'école, en vue d'un bon démarrage des enseignements.

Il a signalé qu'un seul établissement du département reste encore sous les eaux, précisant que les sapeurs-pompiers sont à pied d'oeuvre pour le libérer.