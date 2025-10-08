Sénégal: Fièvre de la vallée du Rift - 107 cas dont 13 décès à Saint-Louis

Dakar — Treize cas de décès ont été enregistrés dans la région de Saint-Louis à la date du 8 octobre sur un nombre total de 107 cas de fièvre de la vallée du Rift, a-t-on appris de la direction régionale de la santé.

Tous les 5 districts de la région de Saint-Louis sont concernés par l'épidémie, ont fait savoir les autorités sanitaires dans une note portant sur la situation de la la maladie.

Sur les 107 cas de fièvre de la vallée du Rift rapportés, 21 sont suivis à domicile, 69 sont déclarés guéris pour 13 décès enregistrés.

Quatre patients sont hospitalisés à l'hôpital de Saint-Louis.