Sénégal: Fièvre de la vallée du Rift - 107 cas dont 13 décès à Saint-Louis

8 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Treize cas de décès ont été enregistrés dans la région de Saint-Louis à la date du 8 octobre sur un nombre total de 107 cas de fièvre de la vallée du Rift, a-t-on appris de la direction régionale de la santé.

Tous les 5 districts de la région de Saint-Louis sont concernés par l'épidémie, ont fait savoir les autorités sanitaires dans une note portant sur la situation de la la maladie.

Sur les 107 cas de fièvre de la vallée du Rift rapportés, 21 sont suivis à domicile, 69 sont déclarés guéris pour 13 décès enregistrés.

Quatre patients sont hospitalisés à l'hôpital de Saint-Louis.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.