Sénégal: Sédhiou - Appel du gouverneur aux parents pour le retour des enfants à l'école

Le gouverneur de Sédhiou (sud), Diadia Dia, a lancé un appel pressant aux parents d'élèves pour le retour des apprenants à l'école, au regard de la faible fréquentation de certains établissements pour la rentrée des classes, ce mercredi.

"Dans certaines écoles, la fréquentation est acceptable, mais dans d'autres, elle demeure faible", a déclaré le chef de l'exécutif régional, à l'issue de sa traditionnelle tournée des établissements scolaires de la commune, du préscolaire au secondaire.

"Les cours ont démarré. Il est impératif que les enfants soient envoyés à l'école sans délai", a dit le gouverneur de Sédhiou, après avoir visité cinq établissement scolaire de la commune, pour s'enquérir de l'effectivité de la rentrée scolaire.

Cette tournée lui a également permis de vérifier le niveau de réparation des infrastructures scolaires.

Diadia Dia s'est félicité des efforts déployés en amont, à travers notamment le comité régional de développement (CRD), pour une bonne rentrée scolaire.

"Toutes les dispositions ont été prises pour que les écoles soient prêtes avant le jour J. Les établissements sont propres, désinfectés et entièrement fonctionnels", a-t-il constaté.

Selon lui, les cinq établissements qu'il a visités affichent "une propreté exemplaire", avec des cours nettoyées et des dispositifs d'hygiène bien en place pour accueillir les élèves "dans des conditions optimales".

Le personnel enseignant et d'encadrement est déjà en place, avec un taux de présence dépassant les 90 %, selon les autorités régionales.

Malgré cette mobilisation, la présence des élèves reste inégale, a constaté le gouverneur, avant de lancer appel aux parents pour le retour des élèves en classes.

À l'école Saint-Charles de Sédhiou, les cours ont effectivement démarré, selon l'enseignant Charles Coly.

"Les élèves arrivent progressivement. Nous avons commencé les enseignements conformément aux directives du ministère de l'Éducation nationale, qui sont strictement respectées", a-t-il indiqué.

La tournée du gouverneur illustre une volonté des autorités locales de garantir une rentrée scolaire sereine dans des établissements préparés comme il faut et sécurisés, selon les autorités éducatives de la région.

Elle témoigne également de l'engagement des acteurs à offrir aux élèves un cadre propice à l'apprentissage dès les premiers jours de la rentrée scolaire, font-ils valoir.