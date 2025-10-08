Sénégal: LSFP lance une série de formations de pré-saison

Dakar — La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) annonce avoir entamé, mardi, une série de formations de présaison, dans le but de renforcer la gestion administrative des clubs avant le début des compétitions.

Le premier groupe de personnes formées, composé des managers de contrats et licences au sein des clubs, a pris part à une session de renforcement au siège de la LSFP.

La première journée de la Ligue 1 démarre le weekend du 25 au 26 octobre, la dernière journée étant prévue le 15 juin 2026.

La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a dévoilé samedi dernier le calendrier de ses différents championnats, avec les matchs Teungueth FC-Union sportive de Gorée et AS Pikine-Union sportive de Ouakam comme affiches phares de la première journée de la Ligue 1.

Le championnat des moins de 20 ans va démarrer au mois de décembre.

La nouvelle équipe de la LSFP, dirigée par Babacar Ndiaye, a été installée le 27 septembre dernier.

Elle a annoncé plusieurs changements à venir dans le déroulement des activités de la LSFP.