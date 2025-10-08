Sénégal: Campagne agricole 2025-2026 - Les premières estimations jugées 'satisfaisantes' à Diourbel

Diourbel — Les projections en termes de production de la campagne agricole 2025-2026 s'annoncent "satisfaisantes" dans la région de Diourbel (centre), avec une augmentation attendue de l'ordre de 15 à 25 % pour les céréales et de 20 à 25 % pour l'arachide, a appris l'APS du directeur régional du développement rural (DRDR), Souleymane Diop.

"L'hivernage est dans sa dernière phase, avec la maturité de certaines spéculations telles que le mil, le niébé, le maïs et la pastèque. Globalement, l'espoir est permis avec ces premières récoltes qui s'annoncent satisfaisantes", a indiqué M. Diop.

Les premières estimations laissent entrevoir une progression notable des rendements comparée à la campagne précédente, grâce notamment à une bonne pluviométrie et à la mise à disposition des intrants agricoles dans de meilleures conditions, a-t-il fait savoir.

Sur le plan pluviométrique, le directeur régional a souligné que l'hivernage est excédentaire voire normal selon les départements et les dates de démarrage des pluies.

"Par rapport à l'année dernière, nous avons enregistré une hausse aussi bien en hauteur d'eau qu'en nombre de jours de pluie", a-t-il précisé.

Concernant les intrants, a-t-il relevé, la campagne a été marquée par des mesures importantes de soutien au monde rural, notamment le maintien de la subvention et l'augmentation significative des quantités d'engrais organiques et de phosphate naturel.

Les autorités ont également mis l'accent sur l'intensification de la production agricole, à travers la création de coopératives agricoles communautaires (CAC) et la disponibilité accrue des intrants, a-t-il ajouté.

Sur le plan phytosanitaire, M. Diop a assuré que la situation demeure globalement calme, malgré quelques infestations de ravageurs constatées sur le maïs, le mil, l'arachide, le niébé et le sésame dans certaines localités des départements de Mbacké et Diourbel.

Selon lui, ces attaques ont nécessité des interventions de la Base de surveillance et d'alerte de Nganda relevant de la Direction de la protection des végétaux (DPV).

"Des traitements ont été effectués avec l'utilisation de pesticides, et la situation est actuellement maîtrisée", a-t-il rassuré.

Pour renforcer la lutte phytosanitaire, a précisé le DRDR, la DPV a doté la région de produits de protection et d'appareils de traitement mis à la disposition des producteurs à travers les services départementaux du développement rural.