Sénégal: La présence massive du personnel enseignant dans plusieurs établissements scolaires saluée à Kédougou

Kédougou — L'adjoint au gouverneur chargé du Développement, El Hadji Mouhamadoul Moustapha Gaye, a salué, mercredi, l'effectivité de la présence du personnel enseignant dans plusieurs établissements de la région de Kédougou.

"Nous avons une grande satisfaction du démarrage des enseignements d'apprentissages surtout de la présence du personnel enseignant dans plusieurs établissements scolaires après avoir fait le tour des écoles dans le cadre de la rentrée scolaire", a-t-il déclaré.

Il s'entretenait avec la presse régionale après la visite des écoles de la commune de Kédougou en présence de l'inspecteur de l'académie Abdel Nasser Diallo, de l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Kédougou (IEF) Mouhamadou Bamba Mbaye, du président régional des parents d'élèves Wéliba Ba et des chefs de services techniques.

La délégation s'est d'abord rendue à l'école du collège commune 2 où le personnel administratif et les élèves étaient sur place dès 8 heures.

Après cette étape, les officiels ont fait cap sur le Lycée de Kénioto de la commune de Kédougou. L'établissement est bien prêt pour bien accueillir les élèves.

La délégation s'est rendue ensuite à la Case des tout-petits de Gomba où toutes les dispositions ont été prises pour le démarrage effectif des cours.

L'autorité administrative a salué l'engagement des enseignants et de toute la communauté éducative.

"Nous avons trouvé une présence massive des enseignants dans les différentes écoles", s'est félicité M. Gaye.

Il a déploré l'absence de certains élèves en ce premier jour de la rentrée scolaire dans plusieurs établissements scolaires, avant de lancer un appel à l'Union régional de l'association des parents d'élèves.

"Il faut que les parents laissent les enfants pour qu'ils viennent à l'école. Nous avons vu que les classes sont prêtes à recevoir les élèves et les emplois sont sortis. Toutes les conditions sont réunies pour le démarrage effectif des cours", a-t-il dit.

Il a rassuré que la doléance liée au déficit d'enseignants dans la région de Kédougou a été transmise aux autorités du ministère de l'Education nationale.