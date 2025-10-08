Sénégal: Saint-Louis - Le lycée Ahmet Fall démarre la rentrée des classes par une cérémonie de levée des couleurs

Saint-Louis — Le lycée de jeunes filles Ameth Fall de Saint-Louis (nord) a abrité mercredi une cérémonie de levée de couleurs, pour marquer le démarrage officiel de la rentrée scolaire 2025/2026, a constaté l'APS.

"Nous avons posé comme premier acte de cette rentrée scolaire une cérémonie de levée des couleurs. C'est tout un symbole pour la promotion du civisme et des valeurs citoyennes dans nos écoles", a déclaré Sidy Guissé Diongue, adjoint au gouverneur de la région chargé des affaires administratives.

M. Diongue s'entretenait avec la presse en marge de cette cérémonie.

Pour ce qui concerne la rentrée, il a souligné que, globalement, elle s'est déroulée normalement dans la région de Saint-Louis.

"On a, sur la base des statistiques, noté un taux de présence très satisfaisant du corps enseignant", a-t-il affirmé.

L'adjoint au gouverneur a également rappelé que des activités préparatoires de la rentrée scolaire ont été menées, à travers notamment une réunion du comité régional de développement (CRD), sous la houlette du gouverneur de région.

Des opérations de désherbage ont aussi été effectuées dans les écoles, a relevé l'autorité administrative.

"Nous avons procédé, avec des services techniques tels que les sapeurs-pompiers, l'ONAS, le Service d'hygiène et la SONAGED, à l'évacuation des eaux dans certaines écoles qui étaient inondées", a-t-il assuré.

Des sessions de sensibilisation sur la fièvre de la vallée du Rift ont été organisées, a-t-il signalé, soulignant que toutes ces actions ont pour but de favoriser une rentrée scolaire appropriée et adéquate.

"Aujourd'hui, nous pouvons être satisfaits des actions menées par tous les services qui étaient impliqués", s'est félicité Sidy Guissé Diongue.

Peu après la cérémonie de levée des couleurs, l'adjoint au gouverneur a effectué une visite dans quelques salles de classe du lycée de jeunes filles Ameth Fall.

Il en a profité pour échanger avec les élèves et leur adresser des mots d'encouragement.

L'inspecteur d'académie (IA), Abdoulaye Wade, le commandant de la zone militaire nº2, le colonel Alioune Samassa, et la proviseure du lycée, Khady Bâ Sy, ont également pris part à cette cérémonie.