Gabon: Découverte macabre à Lastourville - Un meurtre qui choque les populations

8 Octobre 2025
Gabonews (Libreville)
Par FK

L'ambiance est lourde à Lastourville après la découverte du corps sans vie d'un homme, retrouvé non loin des rails ce mardi 7 octobre 2025. Selon les premiers éléments de l'enquête, le décès serait consécutif à un homicide, bien que les circonstances précises s'avèrent encore floues.

La macabre découverte a rapidement alerté les autorités locales, qui ont bouclé le périmètre pour permettre aux équipes de la police judiciaire d'effectuer leurs premières constatations. Les riverains et la population, choqués, dénoncent la montée de l'insécurité dans la région, autrefois réputée paisible. Personne ne saurait expliquer pourquoi une telle chose puisse arriver. Et en cette période scolaire entamée depuis peu, les inquiétudes commencent à monter au créneau.

Le drame relance l'inquiétude sur la sécurité publique dans les petites localités du Gabon, où les effectifs de force de l'ordre sont parfois jugés insuffisants pour couvrir l'ensemble du territoire. Pour l'instant, aucun suspect n'a été clairement identifié, mais une enquête approfondie est en cours afin d'éclaircir les circonstances du crime et retrouver l'auteur de ce crime qui secoue Lastourville.

