Sous la houlette du Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, la République Démocratique du Congo vient d'amorcer un tournant décisif dans la valorisation et l'institutionnalisation du rôle de la jeunesse dans la gouvernance nationale.

Le Chef de l'État congolais, fidèle à sa vision d'un Congo fort, inclusif et tourné vers l'avenir, vient d'opérer un réaménagement stratégique des organes nationaux de jeunesse, qui marque l'avènement d'une nouvelle génération de leaders capables d'incarner la transformation du pays.

Après le renouvellement du Parlement congolais des Jeunes, avec Hussein Ndala élu Président ; la nomination de Grâce Kutino en qualité de Ministre de la Jeunesse et de l'Éveil Patriotique ; et enfin, l'élection de Claude Mbuyi à la tête du Conseil National de la Jeunesse de la RDC, le Président Tshisekedi vient de constituer ce que plusieurs analystes appellent déjà la "Trinité de l'Espoir Jeune Congolaise", une alliance historique entre le Gouvernement, le Parlement des Jeunes et la Société Civile Jeune, placée sous le sceau du renouveau, de l'engagement et de la performance.

Pour Emmanuel Obakamba Ombana, Membre Permanent et Consultatif de la Jeunesse pour la Sous-Région Afrique Centrale auprès du Sous-Secrétariat des Nations Unies pour les Affaires et la Jeunesse, cette dynamique marque un tournant historique dans la gouvernance des jeunes en Afrique Centrale :

« Le Président Tshisekedi vient de démontrer qu'il est possible de faire confiance à une jeunesse consciente, compétente et visionnaire. J'ai eu le privilège de travailler avec plusieurs d'entre eux sur des projets d'intégration sous-régionale alignés sur les Agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union Africaine. Leur expérience et leur proximité avec les réalités de terrain permettront de relier efficacement les ambitions du Plan Stratégique de Développement du Congo aux aspirations profondes de la jeunesse congolaise. »

Ce choix audacieux illustre une volonté présidentielle de transférer progressivement les leviers de la transformation nationale à la jeunesse, qui constitue plus de 65 % de la population congolaise.

En véritable stratège, le Président Tshisekedi prépare ainsi les jeunes du Congo à anticiper les enjeux 2025-2030, à porter la voix du pays sur la scène internationale, et à mettre en oeuvre des projets concrets fondés sur la rigueur, la transparence et les résultats.

Pour Emmanuel Obakamba Ombana, ce modèle est une école d'inspiration pour la sous-région Afrique Centrale, où la jeunesse réclame sa place dans la prise de décision.

« Ce que la RDC vient de réaliser est plus qu'un renouvellement institutionnel : c'est une renaissance générationnelle. C'est un message fort aux dirigeants africains : la jeunesse n'est pas un slogan politique, mais un pilier de stabilité, d'innovation et de souveraineté nationale. »

En instituant cette "Trinité de l'Espoir Jeune Congolaise", le Président Antoine Félix Tshisekedi se positionne parmi les rares Chefs d'État africains qui traduisent réellement en actes les principes de la Charte Africaine de la Jeunesse, de la Résolution 2250 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur la jeunesse, la paix et la sécurité, et des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Ainsi, la RDC ouvre une nouvelle ère : celle d'une jeunesse actrice, partenaire et garante de la réussite nationale.