Tunisie: La Société Tunisienne de Psychologie met en garde contre la diffusion des données confidentielles des patients

La Société Tunisienne de Psychologie a appelé à la nécessité de se conformer strictement au principe de la confidentialité des données des patients, considérant que le respect de cette confidentialité est l'un des piliers fondamentaux du travail psychologique et un élément essentiel de la confiance entre le spécialiste et le patient.

Dans un communiqué publié ce mercredi, suite à l'observation de la publication d'une séance de psychothérapie privée sur les réseaux sociaux, La société tunisienne de psychologie a jugé que cette pratique constituait une violation grave de la vie privée des patients et un manquement à l'éthique professionnelle.

Elle a affirmé que les cabinets de psychologie ne sont pas des espaces de publication ou de spectacle numérique, et que toute interaction médiatique ou électronique avec les patients en dehors du cadre professionnel représente un manquement au code de déontologie.

En revanche, l'Association a précisé que la psychothérapie à distance via des applications ou des plateformes électroniques telles que WhatsApp, Messenger ou autres, demeure possible et légitime, à condition qu'elle se déroule dans un cadre de confidentialité et de secret absolu, sans enregistrement, publication ou diffusion de son contenu sous quelque forme que ce soit.