Afrique: Qualifications Mondial 2026/Début de la vente des billets pour Tunisie - Sao Tomé-et-Principe

8 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La Fédération tunisienne de football (FTF) annonce aujourd'hui le lancement officiel de la vente des billets pour le match de qualification à la Coupe du Monde 2026 opposant l'équipe nationale tunisienne à Sao Tomé-et-Principe. La rencontre se tiendra le vendredi 10 octobre à 17h00 au stade olympique d'El Menzah.

Les supporters peuvent se procurer leurs billets dès aujourd'hui et demain, de 9h00 à 17h00, ainsi que vendredi de 9h00 à 16h00, aux guichets du stade olympique. Par ailleurs, la vente en ligne est ouverte sur la plateforme officielle https://sportick.app depuis ce mercredi midi (12h00).

La Fédération tunisienne de football recommande vivement aux spectateurs d'imprimer leurs billets électroniques avant de se rendre au stade afin de faciliter l'accès et éviter tout attroupement à l'entrée.

Ce match crucial s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, un rendez-vous important pour la sélection tunisienne qui vise à poursuivre son parcours vers la compétition planétaire.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.