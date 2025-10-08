Afrique: Qualifications Mondial 2026/Début de la vente des billets pour Tunisie - Sao Tomé-et-Principe

La Fédération tunisienne de football (FTF) annonce aujourd'hui le lancement officiel de la vente des billets pour le match de qualification à la Coupe du Monde 2026 opposant l'équipe nationale tunisienne à Sao Tomé-et-Principe. La rencontre se tiendra le vendredi 10 octobre à 17h00 au stade olympique d'El Menzah.

Les supporters peuvent se procurer leurs billets dès aujourd'hui et demain, de 9h00 à 17h00, ainsi que vendredi de 9h00 à 16h00, aux guichets du stade olympique. Par ailleurs, la vente en ligne est ouverte sur la plateforme officielle https://sportick.app depuis ce mercredi midi (12h00).

La Fédération tunisienne de football recommande vivement aux spectateurs d'imprimer leurs billets électroniques avant de se rendre au stade afin de faciliter l'accès et éviter tout attroupement à l'entrée.

Ce match crucial s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, un rendez-vous important pour la sélection tunisienne qui vise à poursuivre son parcours vers la compétition planétaire.