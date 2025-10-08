Tunisie: Qui est Bill Bazzi, le nouvel ambassadeur des États-Unis à Tunis ?

8 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le Sénat américain a approuvé, mardi, la nomination de Bill Bazzi au poste d'ambassadeur des États-Unis en Tunisie, en remplacement de Joey R. Hood. Cette désignation s'inscrit dans une série de nominations diplomatiques proposées par le président Donald Trump depuis mars dernier.

Bill Bazzi, maire de Dearborn Heights (Michigan) depuis 2021 et ancien président du conseil municipal (2018-2021), est un vétéran du Corps des Marines, avec plus de 21 ans de service actif. Durant sa carrière militaire, il a dirigé des opérations de renseignement et coordonné des missions conjointes dans le cadre du Commandement des forces interarmées du Corne de l'Afrique (CJTF-HOA), contribuant au renforcement de la coopération sécuritaire régionale.

Diplômé de l'université Embry-Riddle Aeronautical en Floride, Bazzi est titulaire d'un master en sciences aéronautiques et d'une licence en aviation professionnelle. Son parcours civil et militaire lui a valu de nombreuses distinctions militaires et civiles.

Sa nomination à Tunis marque un moment symbolique pour la diplomatie américaine : d'origine libanaise, Bill Bazzi devient l'un des rares Arabes-Américains à accéder à un poste diplomatique de cette envergure.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La date de sa prise de fonctions à l'ambassade des États-Unis à Tunis devrait être annoncée prochainement.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.