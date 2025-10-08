Tunisie: Qui est Bill Bazzi, le nouvel ambassadeur des États-Unis à Tunis ?

Le Sénat américain a approuvé, mardi, la nomination de Bill Bazzi au poste d'ambassadeur des États-Unis en Tunisie, en remplacement de Joey R. Hood. Cette désignation s'inscrit dans une série de nominations diplomatiques proposées par le président Donald Trump depuis mars dernier.

Bill Bazzi, maire de Dearborn Heights (Michigan) depuis 2021 et ancien président du conseil municipal (2018-2021), est un vétéran du Corps des Marines, avec plus de 21 ans de service actif. Durant sa carrière militaire, il a dirigé des opérations de renseignement et coordonné des missions conjointes dans le cadre du Commandement des forces interarmées du Corne de l'Afrique (CJTF-HOA), contribuant au renforcement de la coopération sécuritaire régionale.

Diplômé de l'université Embry-Riddle Aeronautical en Floride, Bazzi est titulaire d'un master en sciences aéronautiques et d'une licence en aviation professionnelle. Son parcours civil et militaire lui a valu de nombreuses distinctions militaires et civiles.

Sa nomination à Tunis marque un moment symbolique pour la diplomatie américaine : d'origine libanaise, Bill Bazzi devient l'un des rares Arabes-Américains à accéder à un poste diplomatique de cette envergure.

La date de sa prise de fonctions à l'ambassade des États-Unis à Tunis devrait être annoncée prochainement.