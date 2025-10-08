Tunisie: Mohsen Ghrissi sur l'exode des ingénieurs - « Il faut stopper l'hémorragie et améliorer les salaires »

8 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le Doyen des ingénieurs tunisiens, Mohsen Ghrissi, a expliqué que 6 000 ingénieurs quittent la Tunisie chaque année, indiquant que le nombre total d'ingénieurs ayant émigré atteint environ 45 000 sur un total de 110 000 ingénieurs inscrits.

Dans une déclaration à Mosaïque, le doyen des ingénieurs a qualifié ce nombre d'« effrayant », ajoutant que les compétences tunisiennes en ingénierie sont très recherchées par les pays européens, le Canada et certains pays asiatiques.

L'intervenant a souligné que le véritable danger réside dans l'émigration des ingénieurs du secteur public et des entreprises publiques, citant la SONEDE (Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux) comme exemple.

Le Doyen des ingénieurs tunisiens a précisé que la faiblesse des salaires est l'une des principales causes de cet exode. Il a déclaré qu'il est « inacceptable de proposer des salaires compris entre 600 et 700 dinars à un jeune ingénieur, ou qu'il gère des projets de plusieurs millions de dinars alors qu'il ne perçoit que 1 500 dinars ».

Ghrissi a appelé le Président de la République à promulguer une loi pour fixer la liste des salaires de référence pour la profession d'ingénieur, affirmant : « La Tunisie forme des compétences en ingénierie et les offre en cadeau à d'autres pays pour qu'ils bénéficient de leur expertise. »

