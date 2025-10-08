Tunisie: 57 430 cyberattaques ont été enregistrés au pays au premier semestre 2025

8 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le Ministre des Technologies de la Communication, Soufiene Hemissi, a déclaré que le document du projet de Stratégie de Cybersécurité pour la période 2026-2030 a été finalisé.

Dans une déclaration faite ce mercredi 8 octobre 2025 à la radio nationale, en marge d'un colloque intitulé « Les cybercrimes à l'ère de l'intelligence artificielle et des développements technologiques modernes », Soufiane El Hmissi a précisé que les procédures de ratification du projet de stratégie seront lancées dans les prochains jours.

Selon le ministre, la stratégie s'articule autour de plusieurs axes, notamment : la protection résiliente des infrastructures nationales, l'adaptation des législations pour suivre tous les développements technologiques, le soutien des capacités et le développement des compétences.

Dans ce contexte, Sofiene Hemissi a souligné que le capital humain est considéré comme la base du développement de cette stratégie, car il est essentiel pour faire face aux cyber-guerres.

Le ministre a révélé que le monde enregistre une cyberattaque toutes les 39 secondes, indiquant que les statistiques confirment que 70 % des entreprises dans le monde ont été victimes d'attaques au cours des trois derniers mois, et que 30 % d'entre elles n'ont détecté l'attaque qu'après plus de deux semaines.

De son côté, le Ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, a affirmé que la Tunisie n'est pas à l'abri de ces menaces et crimes. Il a souligné l'importance d'une meilleure coordination et d'un renforcement de la préparation, grâce à la conjugaison des efforts entre les différentes structures de l'État, afin d'assurer la souveraineté numérique en Tunisie.

Lire l'article original sur La Presse.

