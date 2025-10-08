Tunisie: Dernier délai pour déposer les demandes d'amnistie douanière en 2025

8 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La Direction générale des douanes a rappelé, ce mercredi, que le 31 octobre 2025 constitue le dernier délai pour le dépôt des demandes d'amnistie douanière au titre de l'année 2025.

Cette mesure concerne les personnes souhaitant régulariser des infractions et délits douaniers constatés avant le 1er décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 75 de la loi de finances pour l'année 2025.

La douane précise que le paiement des sommes dues devra être effectué en une seule fois, au plus tard le 31 décembre 2025, pour pouvoir bénéficier de cette amnistie.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.