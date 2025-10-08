Tunisie: Dernier délai pour déposer les demandes d'amnistie douanière en 2025

La Direction générale des douanes a rappelé, ce mercredi, que le 31 octobre 2025 constitue le dernier délai pour le dépôt des demandes d'amnistie douanière au titre de l'année 2025.

Cette mesure concerne les personnes souhaitant régulariser des infractions et délits douaniers constatés avant le 1er décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 75 de la loi de finances pour l'année 2025.

La douane précise que le paiement des sommes dues devra être effectué en une seule fois, au plus tard le 31 décembre 2025, pour pouvoir bénéficier de cette amnistie.