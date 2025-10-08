Afrique: Développement - Les pays africains face à un double défi

Le dernier rapport de la Banque mondiale révèle que l'Afrique subsaharienne continue de croître, avec une prévision de 3,8 % pour l'année en cours. Toutefois, le continent doit surmonter une crise de l'emploi alors que la population active explose, nécessitant des mesures audacieuses pour créer des emplois de qualité.

L'Afrique subsaharienne affiche des signes de résilience économique, avec une croissance attendue de 3,8 % en 2025, en légère augmentation par rapport à 3,5 % en 2024. Cette dynamique est en grande partie due à une stabilisation des pressions inflationnistes et à une reprise modeste des investissements, malgré un contexte mondial incertain. Cependant, un défi majeur demeure : la création d'emplois adaptés aux besoins d'une population active en pleine expansion.

Le rapport semestriel de la Banque mondiale, intitulé « Comment créer des emplois en Afrique », met en exergue la nécessité de convertir cette croissance économique en opportunités d'emploi. Actuellement, seulement 24 % des nouveaux diplômés en Afrique parviennent à décrocher un emploi salarié, ce qui soulève des inquiétudes face à l'énorme vagues de jeunes sur le marché du travail. L'économiste en chef de la Banque mondiale pour la région, Andrew Dabalen, souligne que d'ici 2045, la population en âge de travailler en Afrique subsaharienne pourrait augmenter de plus de 600 millions de personnes, rendant critique le besoin de transformations structurelles vers le développement des moyennes et grandes entreprises afin de générer des emplois de meilleure qualité.

L'inflation, bien que réduite, reste un problème, avec 23 pays de la région affichant encore des taux à deux chiffres en octobre 2022. Bien que ce chiffre ait diminué par rapport aux 10 pays concernés en juillet 2025, la situation économique globale reste risquée. L'aide publique au développement est en déclin, et le service de la dette extérieure a plus que doublé, atteignant 2 % du PIB en 2024. Le nombre de pays surendettés a également triplé en une décennie, créant un climat de précarité pour de nombreuses économies.

Pour relever ces défis, la Banque mondiale propose plusieurs mesures prioritaires. Primairement, il devient essentiel de réduire le coût des activités économiques. Cela permettra non seulement aux entreprises existantes de se développer, mais aussi de favoriser l'entrée de nouvelles entreprises créatrices d'emploi sur le marché. En parallèle, la mise en place de politiques adéquates visant à améliorer les infrastructures, qu'il s'agisse d'énergie, de transports ou de numérique, est nécessaire pour soutenir le développement du capital humain et des compétences.

Le renforcement des institutions et de la gouvernance est également souligné comme fondamental pour rendre l'environnement des affaires plus prévisible et attractif pour les investisseurs du secteur privé. Cela nécessite des efforts pour réduire la corruption et garantir la stabilité. Enfin, le développement du secteur privé dans des domaines tels que l'agroalimentaire, l'industrie minière, le tourisme et les soins de santé doit être encouragé.

Il est notable qu'un emploi créé dans le secteur touristique peut générer 1,5 emploi supplémentaire dans des secteurs connexes, ce qui en fait un levier puissant pour l'économie. Avec des réformes adéquates et des investissements significatifs dans des secteurs clés, conclut le rapport, l'Afrique subsaharienne pourrait non seulement répondre à ses besoins pressants en matière d'emplois, mais aussi s'engager vers une croissance inclusive et durable.