Afrique: L'ONU appelle à une stratégie proactive face aux menaces de conflits

Lors d'une réunion au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (ONU), le 6 octobre, l'envoyé de l'ONU auprès de l'Union africaine(UA), Parfait Onanga-Anyanga, a déclaré que les conflits en Afrique nécessitent une approche préventive et non militaire. Face à une « vague de menaces sans précédent », il prône une coopération renforcée avec l'UA pour établir une paix durable sur le continent.

Les multiples conflits qui frappent l'Afrique continuent d'engendrer des souffrances humaines et des crises humanitaires sans précédent. Lors de son intervention devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Parfait Onanga-Anyanga a souligné que les solutions militaires ne sauront répondre aux causes profondes des conflits. En effet, il a plaidé pour une démarche proactive et préventive afin de promouvoir une paix durable dans cette partie du monde.

Les défis sécuritaires sur le continent africain sont nombreux et complexes. Dans son discours, Onanga-Anyanga a noté que des inquiétudes persistent en raison de la montée en puissance des conflits. Il a spécifiquement cité la République démocratique du Congo comme un exemple où les solutions militaires se révèlent inefficaces. Cette vision souligne l'urgence d'une influence diplomatique accrue pour résoudre les différends en suspens dans la région. Deux facteurs aggravent les conflits, selon le diplomate, le changement climatique et la violence ciblée envers les femmes et les filles dans les zones de conflit. L'ambassadeur égyptien, Mohamed Fathi Ahmed Edrees, qui représente l'UA, partage l'analyse alarmante de la situation sécuritaire, affirmant que « des solutions sont nécessaires pour parvenir à une plus grande stabilité » en Afrique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour répondre à ces défis, la coopération entre l'ONU et l'UA continue de se consolider. La résolution 2719, adoptée en décembre 2023, vise à combler les lacunes dans l'architecture de paix du continent en améliorant la définition d'une stratégie opérationnelle conjointe. Fourchée de quatre domaines d'intervention, dont la planification des opérations, le soutien logistique, les règles financières et la protection des civils, cette approche vise à établir un cadre de décision partagé pour les missions de paix africaines.

La sous-secrétaire générale de l'ONU chargée des affaires africaines, Martha Pobee, a également mis en avant que les causes profondes des conflits sont souvent aggravées par l'inefficacité de l'autorité de l'État, l'extrémisme violent, la mauvaise gestion des ressources naturelles, le crime organisé et l'insécurité alimentaire. Des crises qui traversent la Corne de l'Afrique aux Grands Lacs, en passant par le Soudan, entraînent des déplacements massifs de populations et des urgences humanitaires récurrentes.

Les Nations unies réaffirment leur conviction que la paix durable en Afrique repose sur une approche préventive et concertée, et non sur les armes. Des progrès enregistrés ces dernières années dans le domaine électoral et de la gouvernance ont été salués, notamment au Botswana, au Ghana, à Maurice et au Malawi.