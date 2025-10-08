Afrique: Wiki-Convention 2025 - Le Congo a affirmé son engagement au Benin

A l'édition Wiki-Convention de 2025 qui s'est tenue au Benin du 2 au 5 octobre, le président et co-fondateur de Wikimédia au Congo, Ryddhel Cyrille Ngoulou Batala, a représenté le pays. Ce dernier a souligné l'engagement croissant du Congo dans le mouvement Wikimédia avant d'annoncer que le Congo abritera Wiki-Indaba 2027. Un évènement qui rassemble les communautés Wikimédia africaines.

Cette année, en terre béninoise, Wiki-Convention 2025 a réuni près de cent pays francophones engagés dans le développement et la promotion des échanges culturels à travers la plateforme Wikimédia. Les enjeux liés à la diversité linguistique, culturelle ; les nouveaux défis et opportunités liés à la diffusion du savoir dans l'espace francophone ont ponctué les débats pendant les ateliers et tables rondes ayant par ailleurs permis de renforcer leurs collaborations, et de construire des stratégies communes pour favoriser un accès équitable à la connaissance sur le continent africain et au-delà.

La Wiki-Convention 2025 a été une étape essentielle dans la consolidation des liens entre les acteurs du libre savoir francophone, offrant un espace de dialogue, d'apprentissage et de coopération renforcée. Elle ouvre la voie à une intensification des projets communs qui favorisent la diversité culturelle et linguistique dans l'écosystème Wikimédia, tout en préparant activement les grandes échéances à venir : Wikimania 2026 à Paris, WikiConvention 2027 au Rwanda et Wiki Indaba 2027 au Congo.

Autant d'initiatives symbolisant le dynamisme de Wikimédia en Afrique francophone et leur insertion dans un réseau mondial de connaissances libres. Elles témoignent aussi d'une volonté manifeste de renforcer l'intégration régionale et de promouvoir une meilleure visibilité des patrimoines culturels africains et des savoirs locaux au sein des plateformes collaboratives internationales.

