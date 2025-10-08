Congo-Brazzaville: Finances publiques - Le budget de l'Etat, exercice 2025 réajusté à 2 550 milliards 694 millions FCFA

La loi des finances rectifiée au titre de l'exercice 2025 est arrêtée en recettes à la somme de 2 550 milliards 694 millions FCFA et en dépenses à 2 198 milliards 694 millions de francs CFA, contre 2 550 milliards 594 FCFA et 2 059 milliards du budget initial.

Le projet de loi adopté en Conseil des ministres le 7 octobre à Oyo, dans le département de la Cuvette, précise que le budget réajusté est structuré autour de vingt-une dotations et de 148 programmes en faveur des institutions et ministères. En effet, le budget rectifié 2025 dégage un excédent prévisionnel de 352 000 000 000 FCFA, destiné à résorber le déficit en ressources de trésorerie et de financement.

Ce réajustement s'inscrit dans le cadre du réaménagement technique de l'équipe gouvernementale, intervenu le 10 janvier dernier, nécessitant une réallocation des crédits budgétaires initialement ouverts par la loi de finances pour l'année 2025. Conformément à l'article 29 de la loi organique n° 36-2017 du 3 octobre 2017 relative aux lois des finances, un ajustement du budget initial a été opéré par décret le 27 janvier dernier portant ouverture de crédits à titre d'avance pour l'année 2025.

« En parfaite cohérence avec les orientations nationales, le projet de loi de finances rectificative pour 2025 demeure rigoureusement alignée sur les objectifs du Plan National de Développement (PND) 2022-2026. Il s'inscrit dans la continuité des réformes engagées dans le cadre du Programme des réformes économiques et financières de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et de celles soutenues par la Facilité élargie de crédit (FEC) du Fonds monétaire international (FMI) », peut-on lire dans le compte rendu du Conseil des ministres.

Les objectifs poursuivis par ce projet de loi rectificatif demeurent les mêmes. Il s'agit notamment d'assurer la stabilité macroéconomique ; préserver la viabilité des finances publiques ainsi que soutenir une croissance inclusive et durable. En vue de garantir la soutenabilité budgétaire et la viabilité de la dette publique, le gouvernement a réaffirmé son engagement à poursuivre l'application de mesures ciblées visant l'amélioration de la mobilisation des recettes ; la rationalisation des dépenses publiques ; la réduction des vulnérabilités liées au portefeuille de la dette ; l'optimisation du plan de financement annuel et du calendrier d'émission des titres publics.

« Le réaménagement du gouvernement a également donné lieu à des ajustements techniques du budget de l'Etat dans son volet investissement ; ce qui a permis d'intégrer les projets non-inscrits dans la loi des finances initiale pour l'année 2025, jugés prioritaires et devant être exécutés avant sa clôture. Dans ce cadre, une réallocation partielle des crédits a été opérés, notamment les crédits alloués au fonds d'études des projets d'investissement et les crédits des projets ne pouvant faire l'objet d'une exécution avant la fin de l'année », a précisé le Conseil des ministres.

Notons que le budget de l'Etat exercice 2025 avait été adopté les 21 et 22 décembre à Brazzaville par les deux chambres du Parlement, en recettes à la somme de 2 550 milliards 594 FCFA et en dépenses à 2 059 milliards, dégageant ainsi un excédent budgétaire de 352 milliards FCFA destiné à prendre en compte le déficit de trésorerie de 352 milliards FCFA qui sera financé totalement par le solde budgétaire. Il avait été initialement arrêté en recettes à la somme de 2 826 milliards 616 millions FCFA et en dépenses à 2 233 milliards 224 millions FCFA avant d'être revu à la baisse suite à un nouveau cadrage macroéconomique et budgétaire, dans le cadre du programme économique et financier conclu avec le FMI, au titre de la FEC et à l'issue des échanges tenus lors des assemblées générales du FMI et de la Banque mondiale.