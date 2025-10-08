Afrique: Mondial 2026 (Q) - Aliou Cissé vise l'exploit historique de qualifier la Libye pour la Coupe du monde

La sélection libyenne, dirigée par Aliou Cissé, s'apprête à disputer ses derniers matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026.

Les Chevaliers de la Méditerranée, actuellement classés 3e de leur groupe avec 14 points, se trouvent juste derrière le Cameroun, qui en compte 15. Ils affronteront le Cap-Vert, actuel leader du groupe D, avant de disputer leur dernier match face à l'Île Maurice. « El Tactico » pourrait entrer dans l'histoire du football libyen en les qualifiant pour la première fois de leur histoire à la Coupe du Monde.

Aliou Cissé porte le rêve et l'espoir de toute une nation : décrocher la toute première qualification de la Libye à la Coupe du Monde. Nommé sélectionneur des Chevaliers de la Méditerranée en mars 2025, Aliou Cissé et ses hommes s'apprêtent à disputer leurs deux derniers matchs des qualifications pour le Mondial 2026. Ils recevront d'abord le Cap-Vert, actuel leader du groupe D, ce mercredi 8 octobre à 13h GMT, avant de se déplacer en Afrique australe pour y affronter l'Île Maurice lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, qui sera coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Mondial 2026, mission impossible pour Aliou Cissé et ses hommes ?

C'est une tâche qui peut paraître difficile, mais pas impossible. Actuellement, les Chevaliers de la Méditerranée occupent la troisième place du groupe D avec 14 points, soit un point de moins que le Cameroun et cinq de retard sur le Cap-Vert. Ils peuvent encore espérer décrocher la place du meilleur deuxième.

Pour une qualification directe, c'est-à-dire la première place du groupe, la mission s'annonce plus compliquée puisque le Cap-Vert compte cinq points d'avance.

Mais les Libyens auront l'occasion de revenir à deux points, puisqu'ils vont affronter directement les Requins Bleus à domicile lors de la neuvième journée. La Libye aura donc pour mission de retarder la qualification du Cap-Vert, mais surtout de prendre trois points précieux pour se relancer avant la dernière journée. Les hommes d'Aliou Cissé affronteront ensuite l'Île Maurice, actuelle avant-dernière du groupe avec 5 points. En battant le Cap-Vert, les hommes d'El Tactico pourraient aller chercher la qualification en Île Maurice, en espérant une contre-performance du Cap-Vert face à l'Eswatini lors de la dernière journée.

Ce sera difficile, très compliqué pour les hommes d'Aliou Cissé de se qualifier au mondial mais pas totalement impossible. La place de meilleur deuxième reste d'ailleurs largement accessible, surtout que le Cameroun est en méforme sur ses dernières sorties. Les Lions Indomptables ont en effet concédé deux matchs nuls face à l'Angola et à l'Eswatini, pourtant considéré comme le petit poucet du groupe.

Le bilan chiffré d'Aliou Cissé à la tête de la Libye

L'ancien sélectionneur des Lions affiche un bilan plutôt positif depuis qu'il dirige la sélection libyenne. Il a donné un nouveau souffle à une équipe en difficulté. La Libye n'avait même pas réussi à se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations, ce qui avait conduit au limogeage de Nasser El Hadhiri, remplacé par Aliou Cissé.

Sa première mission était de reconstruire une équipe compétitive, capable de rivaliser avec les grandes nations africaines et de viser une première qualification historique au Mondial.

Ses débuts sont plutôt rassurants. Assisté par Youssouf Dabo, il a dirigé quatre matchs avec les Chevaliers de la Méditerranée : deux victoires (contre l'Angola et l'Eswatini), un match nul face aux Palancas Negras et une défaite face au Cameroun.

Sur ces quatre rencontres, la Libye a inscrit 5 buts et en a encaissé 4. L'équipe reste à 5 points du Cap-Vert et à seulement 1 du Cameroun dans la course au Mondial.

Fidèle à son 3-4-3, Aliou Cissé a redonné un visage séduisant à sa sélection, qui propose désormais un football séduisant basé sur une défense solide et des contre attaques tranchantes. Le rêve est donc être permis.

Aliou Cissé est un homme qui aime les défis, et qualifier la Libye à la Coupe du Monde en est un, peut-être le plus grand de sa carrière. Mais l'espoir est permis, et il pourrait bien être la grande surprise de cette dernière ligne droite des éliminatoires. Dans un coin de sa tête, El Tactico y croit, et tout le peuple libyen croise les doigts.