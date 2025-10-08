Sénégal: Visite symbolique à Thiaroye - Sonko plaide pour le terme « Tirailleurs africains »

8 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Djibril Diao

« J'ai toujours considéré que perpétuer l'appellation tirailleurs sénégalais c'est accepté également de perpétuer la logique colonialiste », a affirmé le Premier ministre Ousmane Sonko. Le chef du gouvernement s'exprimait ce mardi après-midi au cimetière des tirailleurs sénégalais du Camp de Thiaroye. Il effectuait cette visite avec ses homologues du Burkina Faso et du Niger, ainsi que par le vice-président d'Afrique du Sud. Il a rappelé que la question mémorielle est au coeur de son action politique.

Cimetière des Tirailleurs de ThiaroyeLe Premier ministre a justifié son souhait de rompre avec cette appellation. Selon lui, les soldats « n'étaient pas sénégalais seulement », mais des « travailleurs africains ». Il a rappelé que le corps des tirailleurs a mobilisé « toute l'Afrique », parlant de « plus de 15 nationalités » regroupées à Thiaroye. Il a cité l'exemple des ressortissants de la Haute Volta (aujourd'hui Burkina Faso) et du Niger, mais aussi de la Guinée et du Tchad. Il a ainsi estimé qu'il ne serait « pas abusif de revenir à l'appellation de tirailleur africain » pour « restituer les choses à leur juste titre ».

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.