Burkina Faso: VIIe édition du prix national de l'entrepreneur touristique - Une vingtaine de trophées seront décernés

Le comité d'organisation de la VIIe édition du Prix national de l'entrepreneur touristique a dévoilé, au cours d'une conférence de presse, le mardi 7 octobre 2025, à Tenkodogo, les principales activités de cet événement, prévues les 9 et 10 octobre prochain dans ladite ville.

La VIIe édition du Prix national de l'entrepreneur touristique (PNET), placée sur le thème : « Compétitivité des entreprises touristiques et promotion de la destination Burkina Faso », va se dérouler les 9 et 10 octobre 2025, à Tenkodogo dans la région du Nakambé. L'information a été donnée, le mardi 7 octobre 2025, dans la cité de Zoungrantenga par le comité national d'organisation. Selon le directeur du développement de l'industrie touristique, Kadré Sawadaogo, au programme, il est prévu un panel sur le thème : « Compétitivité des entreprises touristiques et promotion de la destination Burkina Faso », une excursion touristique notamment au palais royal de Tenkodogo, sur les attractions touristiques de Bagré.

« L'apothéose de cette journée, c'est la nuit de l'entrepreneur touristique au cours de laquelle, 22 acteurs du tourisme vont recevoir des trophées », a précisé M. Sawadogo. Ces lauréats, excepté les 5 personnalités qui vont recevoir des trophées d'hommage, recevront également une somme de 1 million de francs CFA. Pour le conférencier principal, le PNET permet d'encourager les acteurs touristiques dans leur élan de résilience dans un contexte d'insécurité. Kadré Sawadogo a indiqué qu'il va s'agir de mener une réflexion pour trouver les voies et moyens par lesquels la résilience et la compétitivité des entreprises touristiques burkinabè seront renforcées afin de parvenir à un positionnement durable du pays dans l'échiquier touristique international.

« Le PNET est un rendez-vous incontournable pour découvrir la qualité de l'offre touristique burkinabè dans toutes ses facettes, hébergement, restauration, voyages, et circuits touristiques, accueil et animation touristique, sites et loisirs touristiques », a-t-il soutenu. Répondant à une question d'un journaliste sur l'insécurité qui constitue une menace pour le secteur, le directeur du développement de l'industrie touristique a fait savoir qu'il y a de plus en plus de Burkinabè qui demandent à ouvrir des entreprises touristiques. Mieux, il a aussi fait observer que de plus en plus, des nationaux fréquentent les sites touristiques, preuve du développement du tourisme endogène. Interrogé sur le budget de cette VIIe édition, M. Sawadogo a affirmé qu'« il est bouclé », sans autres précisions.

Initié en 2019, le PNET est l'une des tribunes de reconnaissance et de valorisation des performances des acteurs et des entreprises touristiques du Burkina Faso. Il a déjà récompensé une centaine d'entrepreneurs touristiques au cours des éditions précédentes. La VIIe édition est placée sur la présidence du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, du parrainage du président directeur général de l'hôtel Laafi II de Tenkodogo, Fasnewendé Minoungou dit Prince Akim, et de la marraine, la promotrice du restaurant Magnifique services, Sabine Balima Kéré.