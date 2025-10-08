Burkina Faso: Lutte contre le banditisme - Huit délinquants interpellés

Le Commissaire central de police de la ville de Ouagadougou, Hamado Tassembedo, au cours d'une conférence de presse, mardi 7 octobre 2025, a présenté les résultats d'enquêtes qui ont abouti à l'interpellation de 8 délinquants qui écumaient la ville de Ouagadougou.

La Police nationale poursuit sa traque acharnée contre la délinquance dans la ville de Ouagadougou. En effet, dans le cadre de sa mission de lutte contre l'insécurité, le Commissaire central de police de la ville de Ouagadougou, Hamado Tassembedo, a présenté, au cours d'une conférence de presse, les fruits des enquêtes ayant permis de mettre fin aux activités de deux réseaux de malfrats spécialisés dans les vols à main armée, les vols de vélomoteurs, et des agressions sur la voie publique.

Ce réseau, a-t-il expliqué, est composé de 8 délinquants, dont un toujours en cavale et activement recherché par les services de police. Par ailleurs, a-t-il souligné, deux militaires radiés issus de l'ex-Régiment de sécurité présidentielle (RSP) figurent parmi les malfrats. Il a signifié que ces délinquants ont été saisis avec 20 engins déclarés volés, des armes à feu et divers matériels tels que les vélomoteurs, des munitions de kalachnikov et de pistolets automatiques, des motocyclettes, un véhicule de marque Toyota, etc.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le commissaire central, Hamado Tassembedo, les délinquants opéraient plus fréquemment dans les quartiers comme Tengandogo, Balkuy, Kamboisin, Zongo, Bonheur ville, Somgandé, Tanghin et Garghin de la ville de Ouagadougou mais également dans la ville de Koudougou. Pour ce qui est de leur mode opératoire, le commissaire Tassembedo a expliqué que les délinquants tirent souvent sur les victimes afin de les démoraliser ou dissuader le voisinage, avant de passer au braquage.

« Tous les quatre présumés délinquants de ce groupe sont des repris de justice pour des faits similaires », a-t-il précisé. Quant au deuxième groupe spécialisé dans les vols avec effraction sur les voies publiques, selon le conférencier, il garde les engins volés dans les parkings publics en attendant de trouver un acheteur. Il a saisi l'occasion pour inviter les citoyens à la vigilance. « Nous invitons les populations à se doter de caméras de surveillance. Evitez les routines prévisibles, ne publiez pas en temps réel vos déplacements et saisissez les services de sécurité en cas de doute ou de menace etc. », a-t-il recommandé.

Il a aussi rappelé les numéros vers dont le 17 pour la police nationale, le 16 pour la gendarmerie nationale et le 1010 pour le CNVA.

A la question de savoir la durée de l'enquête pour mettre le grappin sur les mis en cause, Hamado Tassembedo a confié qu'il a fallu 15 jours pour saisir les 8 délinquants. « La technologie est d'une grande importance de nos jours dans les enquêtes de saisie des délinquants, car nous partageons les informations à l'ensemble de la police pouvant servir à l'arrestation de ces derniers », a-t-il révélé. Du reste, il a invité la population à plus de collaboration avec la police pour une sécurité renforcée.