Burkina Faso: CNSS - Banfora Harouna Traoré, nouveau chef d'agence

La directrice régionale de Bobo-Dioulasso de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a installé, le 29 septembre 2025 dans la cité du paysan noir, le nouveau chef d'agence de la CNSS de Banfora, Harouna Traoré. Il remplace à ce poste Sibiri Serra, admis à la retraite.

Harouna Traoré, attaché des affaires économiques et précédemment à la direction de la communication et de la qualité à la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale est le nouveau chef d'agence de la CNSS de Banfora. Ce poste était occupé par une intérimaire, Aidi Ouédraogo, à la suite du départ à la retraite de l'ancien chef d'agence, Sibiri Serra. La directrice régionale de Bobo-Dioulasso de la CNSS, Désirée Larrissa Oualy, l'a installé, le 29 septembre 2025, dans ses nouvelles fonctions en présence du personnel de l'agence.

Elle a appelé le nouveau chef d'agence à travailler avec ces collaborateurs et les assurés sociaux, raison d'être de la CNSS. Désirée Larrissa Oualy l'a invité à mettre la main à la patte pour inciter les collaborateurs à le suivre.

Mme Oualy a également exhorté les collaborateurs à accompagner le nouveau chef d'agence afin qu'il puisse réussir sa mission. Le nouveau chef d'agence, Harouna Traoré, a rassuré qu'il mettra les bouchées doubles afin de satisfaire les assurés.

« Nous allons mettre le paquet pour satisfaire les assurés. Nous comptons les servir afin qu'ils soient satisfaits de la CNSS car ce sont nos frères, nos soeurs, nos mamans et nos papas qui sont là. Les servir c'est nous servir également », a souligné Harouna Traoré. L'agence CNSS de Banfora est la plus grande agence de la direction régionale de Bobo-Dioulasso. Sa mission comme celle de la CNSS d'ailleurs est le payement des prestations et le recouvrement des cotisations sociales. Elle couvre toute la région de Tannounyan.