Burkina Faso: Initiative présidentielle Faso Mêbo - Les gérants des clubs PMU'B offrent 7,5 tonnes de ciment

La section de Bobo-Dioulasso de l'Association des gérantes et gérants des clubs du Pari mutuel urbain burkinabè (PMU'B) de l'Ouest, a remis le jeudi 2 octobre 2025, 7,5 tonnes de ciment à l'Initiative présidentielle Faso Mêbo. Ce don est la contribution des gérants de kiosques PMU'B de la ville de Sya.

Les femmes et hommes membres de l'Association des gérantes et gérants des clubs PMU'B de l'Ouest, section de Bobo-Dioulasso étaient, le jeudi 2 octobre 2025, au siège de Faso Mêbo à Bindougousso. Ils n'y étaient pas avec des tickets PMU'B mais plutôt avec 7,5 tonnes de ciment qu'ils ont remises à l'initiative présidentielle Faso Mêbo. Ce geste, selon les donateurs, vise à répondre à l'appel au patriotisme du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Pour le président de l'Association des gérantes et gérants des clubs PMU'B de l'Ouest, section de Bobo-Dioulasso, Brahima Sanou, leur structure ne peut pas rester en marge des efforts que consent le peuple burkinabè pour accompagner Faso Mêbo.

« Nous avons fait ce don pour accompagner le processus de développement du pays enclenché par le Président Ibrahim Traoré. Nous ne pouvons pas rester sans agir, puisque, c'est nous Burkinabè qui devons construire le pays. Personne ne le fera à notre place. C'est ce que le chef de l'Etat nous fait comprendre à travers cette initiative Faso Mêbo », a dit M. Sanou.

A l'entendre, les actions de Faso Mêbo sont visibles dans la ville de Bobo-Dioulasso à travers les pavages des rues ou la réhabilitation de nombreuses voies.

Brahima Sanou a ajouté que l'association continuera son geste pour traduire son attachement au développement et encourager le chef de l'Etat dans sa mission.

« Nous nous engageons aux côtés du président du Faso jusqu'à la victoire finale sur l'ennemi. Toutes nos prières l'accompagnent », a précisé Brahima Sanou.