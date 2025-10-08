Afrique: Cérémonie d'ouverture du Forum Invest In Sénégal - Dakar accueille les investisseurs du monde entier

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a présidé la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du Forum Invest In Sénégal, ce mardi 8 octobre 2025, au Centre International de Conférences Abdou Diouf de Diomniadio, devant un parterre de personnalités dont le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Placé sous le thème : »Connecter les opportunités, bâtir l'avenir », cet événement réunit des acteurs économiques, investisseurs internationaux et représentants gouvernementaux venus explorer les opportunités offertes par le pays de la Teranga.

Dans son allocution d'ouverture, le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a remercié le Chef du Gouvernement burkinabè pour sa présence remarquée à l'ouverture des travaux de la deuxième édition du Forum Invest In Sénégal. Il a souligné que le Sénégal est idéalement situé pour favoriser un environnement propice aux investissements, disposant d'atouts indéniables et d'opportunités économiques diversifiées pour les investisseurs dans les secteurs clés tels que les infrastructures, l'agriculture, les énergies, le tourisme, les industries, l'artisanat et les minerais.

Selon lui, l'objectif de ce forum est de faire découvrir les opportunités d'investissement au Sénégal mais aussi de permettre de comprendre davantage les transformations majeures en cours dans le pays.

D'où son invitation à investir dans la réalisation des agropôles, les énergies vertes, la transformation minière et pétrochimique, l'économie bleue et l'économie créative.

Avant cette cérémonie d'ouverture, aux côtés du Président sénégalais, le Chef du Gouvernement, a marqué de sa présence l'exposition du Forum Invest In Sénégal. A cette occasion, il a salué les initiatives sénégalaises dans les secteurs clés tels que l'agriculture, les infrastructures, les énergies renouvelables et les technologies numériques.

La participation de la délégation burkinabè conduite par le Chef du Gouvernement à cette rencontre de haut niveau revêt deux objectifs : présenter les opportunités d'investissement au Burkina Faso et préparer la première édition du Forum international « Investir au Burkina Faso », prévue les 9 et 10 octobre prochains, à Ouagadougou, avec pour pays invité d'honneur, la République populaire de Chine. L'objectif de ce forum est de promouvoir l'image du Burkina Faso en tant que terre d'opportunités à mettre en lumière les potentialités d'investissement de notre pays.