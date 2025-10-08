Sénégal: Ousmane Sonko préconise un retour à l'appellation 'Tirailleurs Africains' pour honorer toutes les nationalités

Thiaroye — Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a estimé, mardi, à Thiaroye, dans le département de Pikine (banlieue de Dakar), qu'il "ne serait pas abusif, pour rompre avec cette logique colonialiste et rendre hommage à toutes les nationalités ayant participé à la libération de la France lors de la Seconde Guerre mondiale, appelés "Tirailleurs sénégalais", de revenir à l'appellation de "Tirailleurs Africains".

"J'ai toujours considéré que perpétuer l'appellation +Tirailleurs sénégalais+, c'est accepter également la logique colonialiste. Ils n'étaient pas tirailleurs sénégalais seulement. Ils étaient Africains. (...) Je pense que pour rompre avec cette logique colonialiste et rendre hommage à toutes les nationalités qui ont produit de dignes fils, ne serait-ce que pour restituer les choses à leur juste titre, il ne serait pas abusif de revenir à l'appellation de tirailleurs Africains", a-t-il déclaré.

Le chef du Gouvernement s'exprimait à la fin d'une visite au cimetière des Tirailleurs sénégalais à Thiaroye, en compagnie du vice-président sud-africain, Paul Mashatile et du Premier ministre du Burkina Faso, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, ainsi que celui du Niger Ali Mahamane Lamine Zeine.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les officiels de ces trois pays africains séjournent à Dakar, dans le cadre de la deuxième édition du Forum investi in Sénégal, ouverte dans la matinée à Diamniadio, près de Dakar, sur le thème "Accélérer la transformation agricole au Sénégal : Projets structurants et priorités stratégiques".

Ousmane Sonko a promis de faire siennes les suggestions de son homologue du Niger qui voudrait que le nom des Tirailleurs sénégalais redevienne "Tirailleurs Africains", vu que 17 nationalités font partie de ce corps ayant combattu aux côtés de la France contre le nazisme.

"Je ferai miennes les suggestions formulées tout à l'heure par mon homologue du Niger. Je prierai pour le repos de leurs âmes en tant que croyant. Je prierai pour la récompense divine parce que je pense qu'ils ont participé à combattre le mal absolu", a souligné le Premier ministre sénégalais.

Il a rappelé toute l'importance de cette visite de cet après-midi parce que, selon lui, la question mémorielle a toujours été au coeur de son combat politique.

"Un peuple qui ne connait pas son histoire ne peut pas se projeter sur son avenir. Et quand je parle ici, je ne l'entends pas à l'intérieur simplement de nos frontières héritées de la colonisation, mais je l'entends à l'échelle de ce que nous partageons, c'est-à-dire le continent africain", a dit le chef du Gouvernement.

"Et Thiaroye 44 est l'exemple, le symbole de cette dimension (...) que nous faisons tous, nous constituons un seul et même peuple parce que quand il s'était agi de reconstituer le corps des tirailleurs, c'est toute l'Afrique qui a été mobilisée", a ajouté Ousmane Sonko.

Lors leur visite au cimetière des Tirailleurs sénégalais, le vice-président Sud-Africain, Paul Mashatile et le Premier ministre du Burkina Faso, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, ains que celui du Niger Ali Mahaman Lamine Zeine ont signé le livre d'or pour exprimer leur reconnaissance à ces soldats tués par le colonisateur, pour avoir réclamé leurs indemnités, après avoir participé à la libération de la France.