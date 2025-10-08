Afrique de l'Ouest: La Côte d'Ivoire encaisse 396 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

8 Octobre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Pour financer son budget, la Côte d'Ivoire, par le biais de son Trésor Public, a levé le mardi 7 octobre 2025 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 396 milliards de FCFA à l'issue de son émission simultanée d'adjudication de bons et obligations assimilables du trésor de 77 jours, 84 jours, 5, 7 et 15 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

Le montant mis en adjudication était de 360 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 556,382 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 154,55%.

Le montant des soumissions retenu est de 396 milliards de FCFA et celui rejeté à 160,383 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 71,17%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 5,39% pour les bons de 77 jours,5,32% pour ceux de 84 jours, 7,40% pour les obligations de 5 ans,7,44% pour celles de 7 ans et 7, 14% pour celles de 15 ans.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Trésor Public ivoirien s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 23 décembre 2025 pour les bons de 77 jours et au 31 décembre 2025 pour ceux de 84 jours. Les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.

Le capital des obligations sera remboursé le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 8 octobre 2030 pour celles de 5 ans, au 8 octobre 2032 pour celles de 7 ans et au 8 octobre 2040 pour celles de 15 ans. En revanche, le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base d'un taux de 5,70% pour les obligations ayant une durée de 5 ans, 5,95% pour celles de 7 ans et 6,25% pour celles de 15 ans et ce, dès la fin de la première année.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.