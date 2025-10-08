Afrique de l'Ouest: La Côte d'Ivoire encaisse 396 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

Pour financer son budget, la Côte d'Ivoire, par le biais de son Trésor Public, a levé le mardi 7 octobre 2025 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 396 milliards de FCFA à l'issue de son émission simultanée d'adjudication de bons et obligations assimilables du trésor de 77 jours, 84 jours, 5, 7 et 15 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

Le montant mis en adjudication était de 360 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 556,382 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 154,55%.

Le montant des soumissions retenu est de 396 milliards de FCFA et celui rejeté à 160,383 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 71,17%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 5,39% pour les bons de 77 jours,5,32% pour ceux de 84 jours, 7,40% pour les obligations de 5 ans,7,44% pour celles de 7 ans et 7, 14% pour celles de 15 ans.

Le Trésor Public ivoirien s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 23 décembre 2025 pour les bons de 77 jours et au 31 décembre 2025 pour ceux de 84 jours. Les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.

Le capital des obligations sera remboursé le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 8 octobre 2030 pour celles de 5 ans, au 8 octobre 2032 pour celles de 7 ans et au 8 octobre 2040 pour celles de 15 ans. En revanche, le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base d'un taux de 5,70% pour les obligations ayant une durée de 5 ans, 5,95% pour celles de 7 ans et 6,25% pour celles de 15 ans et ce, dès la fin de la première année.